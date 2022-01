TIRADENTES: 304 ANOS DE HISTÓRIA

O município de Tiradentes completa nesse dia 19 de janeiro, 304 anos de emancipação política, portanto, o dia do aniversário da cidade de Tiradentes, é também o dia do aniversário de cada um de nós. É o dia das pessoas de bem, honradas e guerreiras.

Uma cidade é sempre mais importante do que quem a governa. Uma cidade é sempre maior do que projetos pessoais e políticos de qualquer um. O aniversário de uma cidade é muito mais do que um marco na vida de cada cidadão, é sim, uma página que viramos para conquistar novos sonhos, novas realizações e continuar reescrevendo a história; aniversários são anos que refletem a permanência de algo que dura. Por isso com orgulho devemos comemorar o aniversário do nosso município e, sinceramente, quem também merece ser parabenizado é o povo Tiradentino.

Neste 19 de Janeiro desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nesta construção diária, com valores sólidos, que ajude preparar as crianças e jovens, neste processo contínuo de transformação. Semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro! Desejamos que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade mais justa.

Parabéns gente guerreira que tem vontade de vencer!

Acreditando nisso que a nossa equipe vem trabalhando com afinco, superando dificuldades, transpondo obstáculos, para promover qualidade de vida melhor para todos. No trabalho diário estamos amadurecendo nossas habilidades, lapidando nosso crescimento profissional. Buscando acertar, servir melhor. Quem ama, cuida! Tiradentes merece que lutemos por ela, pela saúde, educação, segurança, transportes, pela infra-estrutura, pela ação social, pelo emprego e renda. Mais cidadania, proteção ao meio ambiente, apoio as iniciativas comunitárias, às crianças, aos jovens, adultos e à melhor idade. Mais entusiasmo, esperança e satisfação pessoal tanto para os tiradentinos nativos, como os que nos visitam. Tudo isso, ainda é pouco para quem merece muito mais.

Muitos aqui nasceram outros aqui chegaram e permaneceram. Por isso, não medem esforços quando se fala em coletividade e solidariedade, em busca do bem estar comum. Temos orgulho de ser tiradentino, de pertencer a esta cidade, de testemunhar formação de famílias e ver crescer seus filhos.

Fazer aniversário é olhar para trás com gratidão e para frente com fé! Feliz aniversário Tiradentes. Viva Tiradentes! Viva o povo tiradentino.

Rogério de Almeida – Secretário Municipal de Governo