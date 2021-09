“Todo o poder emana do povo”. Porque esse poder é ignorado?

Mesmo depois de eleitos os políticos precisam ouvir o povo

Por Devair G. Oliveira

A falta de entendimento dos políticos está complicando a situação politica do Brasil, o povo brasileiro deu seu recado encheu as ruas das principais cidades brasileiras, mas muitas autoridades judiciais e políticas fingem que nada aconteceu e querem resolver os problemas entre eles desprezando a vontade popular. A Constituição começa dizendo que; todo poder emana do povo. Se democracia é a vontade da maioria, então o poder emana da maioria do povo. Depois de milhões de pessoas encherem a esplanada dos ministérios em Brasília, Av. Paulista em São Paulo, outras cidades do país e até do exterior. Estou espantado com alguns políticos, inclusive o governador de São Paulo João Dória que contesta o obvio, e propõem o impedimento do presidente.

Já disse em textos anteriores que a falta de atitude de algumas autoridades podem comprometer a democracia, veja a situação do presidente do Senado Rodrigo Pacheco que recebeu vários pedidos de impedimentos do Alexandre de Morais e simplesmente ignorou e segundo alguns juristas ele deveria levar o caso aos demais senadores, e aí vai complicando a situação e pode chegar até uma guerra civil, exatamente por descumprir a constituição a minoria derrotada na última eleição presidencial, numa insistência descabida, não aceitar que por quatro anos o país seja governado de acordo com os princípios de uma maioria de mais de 57 milhões de eleitores.

O grande problema do Brasil hoje está nas mãos do presidente do Senado e do presidente do STF. O povo quer o cumprimento da constituição no tocante ao sistema de governo, em 6 de janeiro de 1963, os brasileiros se pronunciaram em plebiscito a favor da forma presidencial de governo em 82%; e o sistema parlamentar com 18%. Trinta anos depois, em 21 de abril de 1993, em referendo, quase 70% dos eleitores afirmaram preferir uma república presidencial; e 30% ficaram com a forma parlamentar de governo republicano.

O que vemos é que o Legislativo e Judiciário estão desequilibrando os poderes. Não teriam que refletir a vontade da maioria? O parlamento existe para fazer e mudar leis, fiscalizar, criticar, apoiar; o Judiciário é o guardião da constituição, mas está desagradando muito à população agindo fora das quatro linhas da constituição, é o que dizem alguns juristas. Controlando e usando os recursos de governo, está invadindo o outro poder e o enfraquecendo; alterando o equilíbrio necessário entre os poderes. Quanto à vontade da maioria, ela se impõe nos objetivos governos, mas não em detrimento da minoria, já que os direitos têm que ser iguais para todos, maioria ou minoria. A inversão totalitária dessa igualdade é, a pretexto de justiça, dar mais direitos às minorias, como a prática tem mostrado. E aí temos o paradoxo da democracia; com mais poder às minorias.

Até hoje, não se inventou uma forma melhor das pessoas manifestarem suas opiniões e de participarem das decisões. Contudo, é necessário melhorar a democracia e fortalecer diferentes modos de expressão para além do sistema eleitoral. O voto é uma das formas mais simples de expressão e exercício da cidadania, igualmente as manifestações como vimos ontem 7 de setembro com milhões de pessoas nas ruas.