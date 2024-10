TRAGÉDIA – Helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu e provocou a morte de 4 bombeiros, 1 médico e 1 enfermeiro em Ouro Preto

Aeronave da corporação caiu enquanto atuava no acidente com um avião de pequeno porte horas antes, na mesma região. O helicóptero do Corpo de Bombeiros que caiu na última sexta-feira (11 de outubro), deixando seis pessoas mortas, entre militares e socorristas do Samu, participava, no momento da tragédia, da operação de um outro acidente aéreo ocorrido horas antes, envolvendo um avião Air Tractor que atuava no combate a incêndios.

Estavam na aeronave um capitão, um tenente e dois sargentos da corporação. Também eram tripulantes um médico e um enfermeiro do Samu.

As vítimas do acidente são:

O capitão Wilker: Pilotava a aeronave no momento da queda. Tinha experiência e treinamento para comandar o Arcanjo 04.

O tenente Victor, o sargento Wellerson: foi um dos profissionais que participaram das operações de resgate em Brumadinho, o sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade;

o enfermeiro Bruno Sudário: Enfermeiro do Samu, residia em Belo Horizonte. Era casado e pai de dois filhos.

Como ocorreu a queda do helicóptero dos bombeiros?

Após a atuação no acidente do avião monomotor, o helicóptero teria pousado no trevo de Ouro Preto, onde teria ficado aguardando a melhoria das condições climáticas para decolar. Entretanto, algum tempo depois, a aeronave teria decolado, desaparecendo em seguida.

Diante da situação, uma operação foi montada com 84 pessoas realizando buscas em toda a região. Após 12h de trabalho, o helicóptero foi encontrado caído em uma área íngreme na serra de Ouro Preto. Nos destroços, foram encontrados os corpos dos seis tripulantes.