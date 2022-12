Trair faz parte da vida? Entenda já! 

A traição pode ser evitada? Veja dicas agora mesmo!

Muitas pessoas quando são traídas acabam se culpando e começam a fazer questionamentos sobre traições, por exemplo: trair faz parte da vida? Esse questionamento pode ser desencadeado por vários fatores. Siga a leitura para entender melhor!

Trair faz parte da vida?

Talvez a traição sempre esteja presente na vida de alguém de alguma forma, seja em relacionamento amoroso, seja em amizades, na família, trabalho, etc. Porém não precisa ser normalizado como algo que é da vida e que sempre irá acontecer.

Isto é, embora tenha chances de alguma pessoa que você ama te trair, isso não precisa ser um argumento considerado para se culpar pelas atitudes. Isso porque, inconscientemente, muitas pessoas acabam se culpando quando são traídas por achar que faltou entregar algo para a outra pessoa, porém você não é responsável pela conduta errada de outra pessoa.

A traição pode ser evitada de diferentes maneiras, visto que uma comunicação clara e sincera sobre os desejos, sentimentos de falta e outros problemas do relacionamento podem tentar serem resolvidos sem a necessidade de trair a confiança do outro e desrespeitá-lo.

A traição infelizmente faz parte da vida pois cada pessoa pode interpretá-la de uma forma, seja virtualmente por meio de redes sociais, aplicativos e sites de Sugar Momma, seja fisicamente em estabelecimentos que despertam essas oportunidades de traição e muito mais.

Porém pode ser evitada, pois ao sentir esses desejos e perceber que tem falta de algo no relacionamento, pode ser conversado com a parceira, pode pedir o fim do relacionamento e muitas outras opções antes de ceder para a traição.

É importante lembrar de sempre buscar ajuda profissional e de amigos e familiares próximos caso aconteça com você, pois terá o suporte especializado necessário para superar isso e seguir sua vida da melhor forma, além de ter apoio emocional de pessoas que te amam para lutar contra sentimentos autodepreciativos que surgem quando é traído.

Julia de Almeida