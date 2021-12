Treinamento da Receita Federal sobre canais de atendimento

A Receita Federal vai fazer um treinamento sobre Canais Virtuais de Atendimento, será online no dia 17/12.

Os interessados deverão ligar para o telefone 33 3331-1860 ou 3331-5311 para informar o email para enviarmos o link.

A Receita Federal convida V. Sa. para treinamento sobre “CANAIS DE ATENDIMENTO”. Serão orientações importantes para facilitar e agilizar as demandas dos contribuintes diante dos diversos canais de atendimentos oferecidos pela Receita Federal.

Sendo assim, enviamos o convite e o link para acesso ao treinamento, que será realizado dia 17/12, das 9h às 12h pela Plataforma Teams:

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBlZDk4YTAtZmE3Zi00OTdjLWFkMzctNjVlZWYxM2QyOTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f49aa43-822a-4c20-9670-db7700bf1eb0%22%2c%22Oid%22%3a%22041513dd-d39a-475b-805b-e31fc9ce9046%22%7d

Instruções para acesso à sala do TEAMS. Solicitamos que os participantes façam o acesso com, no mínimo, 5 minutos de antecedência.

Para acessar pelo computador, clique no Link :

Estamos à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

Vanusa Duarte Ferreira

Chefe ARF/MAN