Três criptomoedas roubam a cena com investimentos superiores ao Bitcoi

O relatório semanal da CoinShares mostrou que o Bitcoin (BTC) não foi o investimento preferido da última semana. De acordo com o levantamento, o maior ativo digital do mercado perdeu espaço para várias criptomoedas em termos de investimento na semana passada.

Enquanto o Bitcoin registrou saídas de US$ 38 milhões, outras 8 altcoins registraram entradas. Segundo a CoinShares, as entradas mais notáveis ​​foram para Cardano (ADA), Tron (TRX) e The Sandbox (SAND), que registraram entradas de US$ 0,5 milhão, US$ 0,23 milhão e US$ 0,2 milhão, respectivamente. Conforme destacou a análise, isso mostra que “os investidores estão se tornando mais aventureiros e seletivos”.

Entradas e saídas em criptomoedas

O relatório apontou que os produtos de investimento em ativos digitais, em geral, tiveram uma quarta semana consecutiva de saídas totalizando US$ 54 milhões. Só o Brasil registrou saídas de cerca de US$ 7 milhões na semana.

Esses resultados elevaram a saída total para US$ 200 milhões, representando 0,6% do total de ativos sob gestão (AuM). De acordo com a CoinShares, as recentes quedas de preço resultaram em um recuo de 13% no AuM total desde o pico de meados de abril.

“Semelhante à semana passada, as saídas foram amplas do ponto de vista regional, sugerindo que o sentimento negativo não está concentrado em apenas alguns investidores. Dito isto, as saídas centraram-se principalmente na Europa, sobretudo tendo em conta que 84% das saídas nos EUA foram de investidores que operaram em posições vendidas”, destacou o relatório.

Só o Bitcoin registrou saídas totalizando US$ 38 milhões, com as últimas quatro semanas de saídas totalizando US$ 160 milhões. Isso representa 80% de todas as saídas do período e mostra que a atividade recente do investidor foi quase exclusivamente focada no Bitcoin.

Enquanto isso, os investimentos em outros criptoativos registraram saídas de US$ 7 milhões na semana passada. A BNB, token da Binance, foi a única altcoin a ver saídas totalizando US$ 0,5 milhão.

Por CriptoFácil