Tt: doença intestinal que compromete a saúde e bem-estar dos pets

A tricuríase é uma parasitose gastrointestinal que acomete tanto cães quanto gatos, causada por vermes espécie-específicos conhecidos como Trichuris vulpis – no caso dos cães – e Trichuris felis – no caso dos gatos. “Esses vermes se alojam no intestino grosso dos animais, fixando-se à parede intestinal, causando inflamação” comenta a médica-veterinária Stefanie Poblete, Coordenadora de produtos da Linha Pet da Syntec do Brasil.

Stefanie explica que os sintomas dessa enfermidade são diversos e podem ser confundidos com outras doenças gastrointestinais. Os principais sintomas incluem diarreia crônica, perda de peso, fraqueza, anemia, podem ocorrer vômitos e presença de sangue nas fezes. Os animais contraem a tricuríase pela via oral, ao ingerir os ovos presentes no ambiente, na água ou alimentos contaminados pelas fezes de animais doentes. “Os ovos liberados podem sobreviver por muito tempo no solo – principalmente em áreas úmidas e quentes, por isso, a higienização adequada do ambiente é fundamental”, esclarece. A coordenadora de produtos da Linha Pet da Syntec do Brasil também ressalta a importância do fornecimento de água filtrada, tratamento de animais doentes e da vermifugação dos pets. Em caso de qualquer sintoma, a avaliação de um médico-veterinário é imprescindível para o diagnóstico e tratamento corretos. Para auxiliar os tutores a combater a tricuríase, a Syntec do Brasil disponibiliza Multitec®, vermífugo eficaz de amplo espectro de ação à base de Praziquantel, Pirantel e Oxantel, indicado para cães de todas as faixas etárias. O produto combate às formas adultas e larvares dos principais cestóides e nematóides (ancilostomídeos e ascarídeos), contribuindo para a saúde e a qualidade de vida dos cães. Sobre a Syntec – A Syntec é uma indústria de produtos para saúde animal 100% brasileira com 18 anos de história e foco em medicamentos e suplementos veterinários de alta complexidade. Seu portfólio é amplo, incluindo terapêuticos, especialidades, produtos para higiene e saúde, suplementos e, agora, vacinas animais. Para mais informações acesse: www.syntec.com.br

