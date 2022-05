Uma breve biografia do pastor Jimmy Swaggart

On Radio

Jimmy Swaggart Ministries (JSM) está no rádio há cinquenta e um anos contínuos. The Campmeeting Hour, o primeiro programa de rádio do reverendo Swaggart, foi ao ar em 1º de janeiro de 1969, em Atlanta, Geórgia. Em cinco anos, The Campmeeting Hour foi ao ar em setecentas estações de rádio nos Estados Unidos. Em 1995, a JSM iniciou a SonLife Radio Network, que atualmente transmite em setenta e oito estações de rádio ao redor do mundo e na internet. Hoje, o ministério possui e opera setenta e cinco estações de rádio que transmitem programação 24 horas por dia, sete dias por semana.

Na impressão

Em 1970, o reverendo Swaggart publicou a primeira edição da revista The Evangelist – uma revista que foi impressa, sem interrupção, por cinquenta anos consecutivos. O que começou como um boletim informativo em preto e branco de quatro páginas se transformou em uma revista colorida de cinquenta e duas páginas repleta de artigos escritos pela equipe sênior do JSM e anúncios que exibem todos os produtos do ministério, incluindo mais de cem livros e Bíblias. comentários de autoria do reverendo Swaggart. Em 2005, o evangelista lançou o trabalho de sua vida, The Expositor’s Study Bible (ESB), que já foi traduzido para chinês, português, russo e espanhol. Mais de quatro milhões dessas Bíblias foram vendidas e mais de dois milhões foram doadas por apoiadores do ministério para pastores em países do terceiro mundo.