Unidade Básica de Saúde “Canário da Terra”, em Reduto é alvo de vandalismo

Moradores e vereadores de Reduto foram surpreendidos no meio dessa semana, com um ato de vandalismo que chocou a comunidade redutense, a unidade básica de saúde Canário, localizada às margens da BR 262, próximo ao trevo de Reduto foi arrombada e teve vários moveis e louças dos banheiros quebrados.

Fechada desde meados de primeiro semestre deste ano, a UBS Canário da Terra estava passando por reforma e melhorias. Reforma UBS Canário da Terra

Na época o Prefeito Dilcélio Hott, explicou que a situação em que a UBS foi encontra estava em situação caótica. “Esta reforma é muito importante para os Redutenses. Sempre tive o pensamento de poder melhorar cada espaço deste local. Pois, quando se trata de saúde, é sem dúvida uma das primeiras prioridades que temos”, ressaltou.

O presidente da Câmara, o Vereador João Paulo do Guarani e o Vereador Eduardo Romeiro visitaram a unidade e ficaram surpresos com a atitude dos vândalos. “Sabemos de todas as dificuldades que o município vem passando, principalmente na área da saúde e quando nos deparamos com situação como esta, pensamos na quantidade de pessoas que estes indivíduos estão prejudicando com o atraso das obras, sem contar no dinheiro público que a prefeitura terá que gastar a mais com estes atos de vandalismo, isso muito nos entristece”, lamenta o Presidente da Câmara.

O Vereador Eduardo Romeiro, o Dudu, também repudiou os atos na UBS. “A Secretaria Municipal de Saúde está passando por reformulação e a prioridade do Prefeito Dilcelio Hott é com o atendimento à população e por isso está reformando essa Unidade de Saúde, mas pessoas que querem o bem da comunidade invadiram o prédio e quebraram tudo lá dentro. A Polícia Militar foi acionada, foi feita uma ocorrência e vamos descobrir quem fez isso, pois destruir ou danificar um bem público é crime e que praticou esses atos tem que ser punido”, frisou o Vereador.

A Prefeitura de reduto tem como um dos propósitos proporcionar uma saúde pública de qualidade e ofertar tanto á comunidade quanto aos profissionais de saúde, um local adequado para a execução dos atendimentos.