Use óleos essenciais na vida cotidiana das crianças

Os oleos essenciais podem ser usados como remédios naturais para inúmeras doenças físicas e mentais. Os exemplos a seguir representam apenas uma pequena seleção dos aplicativos possíveis.

Você pode aliviar os problemas de adormecer com óleo de lavanda. Para isso, adicione quatro gotas de óleo de lavanda a 20 ml de óleo vegetal e massageie as costas ou a planta dos pés do seu filho com a mistura antes de ir para a cama.

A dor abdominal pode ter causas muito diferentes

Se não houver causas físicas, muitas vezes são desencadeadas nas crianças por medo, estresse ou demandas excessivas. Uma massagem suave no estômago com óleos essenciais ajuda a aliviar a tensão.

Você também pode fazer um óleo de massagem com camomila romana ou erva-doce. Óleos especiais para a barriga como este também são adequados para bebês.

Muitas crianças sofrem de náuseas durante longas viagens de carro. Por outro lado, uma mistura de óleo com óleo essencial de gengibre pode ajudar. Basta colocar algumas gotas em um pano e deixar a criança cheirar.

Resfriados são uma das doenças mais comuns na infância

Você pode tornar mais fácil para seu filho respirar profundamente com um óleo de respiração caseiro. Adicione duas gotas de eucalipto radiata (uma variante bastante suave do eucalipto) a 10 mililitros de óleo vegetal e esfregue o peito de seu filho com a mistura.

Alternativamente, manjerona, cipreste e alfazema também podem aliviar os sintomas do resfriado. Para picadas de insetos, aplicar um óleo contendo lavanda no inchaço pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação.

Muitas crianças em idade escolar de vez em quando têm dificuldade de concentração. Vários óleos cítricos, cedro e óleo de vetiver podem melhorar a capacidade de concentração e ajudar as crianças a aprender.

Faça uma mistura de óleos de acordo com a dosagem recomendada acima ou use uma mistura pronta como esta. Com uma lâmpada de aroma ou um difusor de aromas você pode deixar o aroma estimulante irradiar bem dosado no ambiente.

Se não tiver certeza sobre em que parte do corpo aplicar o óleo, você pode decidir sobre a planta dos pés, independentemente das queixas do seu filho. Eles são uma das partes mais seguras e eficazes do corpo para usar com óleos essenciais. Óleos fotossensibilizantes também podem ser usados ​​na planta dos pés porque é mais fácil evitar a exposição ao sol.

Use com difusor de aroma e travesseiro perfumado

Em vez de diluir e aplicar os óleos essenciais, você pode dosá- los facilmente com a ajuda de um difusor de aroma e distribuí-los fortemente diluídos no ar ambiente do berçário.

No caso de um resfriado, por exemplo, nebulizar seis gotas de eucalipto radiata ou quatro gotas de eucalipto radiata e quatro gotas de óleo de limão à noite ajuda a soltar o muco teimoso com suas propriedades antibacterianas e antiinflamatórias.

Durante o dia, você pode ajudar seu filho a aprender com uma mistura que promove a concentração. Se você não quiser comprar um dispositivo, você pode usar como alternativa um prendedor de roupa ou um bloco de madeira como dispensador de fragrâncias naturais.

Travesseiros com ervas medicinais são ainda mais suaves

Por exemplo, eles contêm misturas de ervas relaxantes que promovem o sono com lúpulo e lavanda e liberam seus aromas benéficos no ar em uma concentração muito menor. As chamadas almofadas de pinho de pedra têm um efeito semelhante.

O seu recheio é constituído por aparas de pinheiro manso, cujo óleo essencial é conhecido como o remédio caseiro tradicional para um sono reparador e profundo. O mesmo efeito também pode ser obtido com óleo de pinheiro manso.