Vacinação antirrábica em postos fixos na cidade começa nesta segunda-feira (29/08)

Começa nesta segunda-feira (29/09) a vacinação antirrábica em postos fixos na sede do município, no horário de 13 às 16 horas. O Dia D na cidade será no próximo sábado (03/09), das 8 às 16 horas.

A equipe da Vigilância Ambiental estará nos seguintes lugares: Portaria do Estádio JK, Portaria do CEM, Praça da Rodoviária e na Clínica Veterinária Municipal. A campanha que vai até o dia 17 de setembro em Manhuaçu pretende vacinar 16 mil cães e gatos com idade a partir de 3 meses, para evitar a disseminação da doença.

29/08 a 02/09 – Postos fixos de vacinação – 13 às 16 horas

Portaria do JK

Praça da Rodoviária

Portaria do CEM

Clínica Veterinária Municipal

Se informe com o seu agente de saúde e confira o cronograma completo em www.manhuacu.mg.gov.br

Orientações

Os cachorros devem ser levados presos por guias e/ou coleiras e conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, sendo obrigatório o uso da focinheira no caso de animais ferozes. Já os gatos devem, se possível, ser transportados em caixas apropriadas e em segurança, evitando levá-los no colo e em outros meios que causem mais estresse ao animal.

Apenas os cães e gatos saudáveis, com idade acima de 3 meses de idade serão vacinados. Se o animal estiver com diarreia, em tratamento ou se recuperando de alguma cirurgia, é necessário aguardar a recuperação.

