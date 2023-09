Vai viajar? 1, 2, 3 dicas para evitar golpes ao comprar passagens aéreas e economizar

Todo mundo gosta de economizar, mas já imaginou a frustração e a dor de cabeça de ter um sonho de uma viagem com a família ou amigos adiado? E o pior, saber que talvez você nem receba seu dinheiro de volta da forma como espera. Nos últimos meses, temos acompanhado o momento conturbado em que vive o setor de passagens aéreas e viagens, empresas populares que vendiam passagens com preços bem acessíveis mostraram dificuldade de cumprir a entrega para seus consumidores.Comparar preços, monitorar diferentes datas, destinos e horários são algumas das formas de economizar ao comprar passagens aéreas. Pessoas que têm uma maior flexibilidade de datas e estão se programando com antecedência conseguem as melhores oportunidades. Cupons de desconto, datas promocionais e o uso de milhas também podem te fazer economizar, mas pagar barato não é tudo, você precisa ficar atento para não cair em golpes e evitar prejuízos e dores de cabeça. Falamos com Alessandro Fontes, cofundador do Site Confiável (www.siteconfiavel.com.br), plataforma que ajuda consumidores a verificarem sites e evitarem golpes, que listou três dicas para que os consumidores não caiam em ciladas.Evite sites ou agências que pratiquem a venda de passagens flexíveis, esse tipo de passagem é vendida para uma data bem distante, fora do período possível para emissão de passagens nas companhias aéreas. Prefira sites ou agências que emitam a passagem no ato da compra;Cuidado com sites falsos, que sejam parecidos com sites de companhias aéreas ou agências. Verifique sempre a URL para ter certeza que é o site oficial da empresa;Vai comprar com agência? Pesquise tudo sobre a empresa e busque informações com pessoas que compraram, de preferência, compras recentes. Solicite também a emissão imediata da passagem.A plataforma de segurança digital, Site Confiável, verifica em tempo real URL’s trazidas por consumidores, dando um diagnóstico sobre o site, para que de forma simples o consumidor possa identificar e diferenciar sites confiáveis de sites não confiáveis. Informações como tempo de existência, tipo de domínio, propriedade, popularidade nos buscadores, reputação e possíveis vulnerabilidades são mostradas com apenas um clique e poucos segundos. O site é gratuito e ajuda cerca de 1,3 milhões de pessoas por mês.Site Confiável – é uma ferramenta que ajuda os consumidores a verificarem se determinados sites são confiáveis para comprar. Em tempo real analisamos bancos de dados, blacklists, registros, reputação, informações e interações dos próprios usuários. Evite golpes e prejuízos, antes de comprar verifique se você está realmente em um site confiável ou se trata-se de um site clonado ou fraudulento.