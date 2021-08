Veja como votaram os deputados mineiros na PEC do voto impresso

É muito estranho os deputados não querer transparência nas eleições.

Por Devair G. Oliveira

Texto teve 229 votos favoráveis, mas precisava de 308 para ser aprovado.

O povo tem que abrir os olhos e saber quem realmente quer eleições limpas e quem não quer. A Câmara dos Deputados rejeitou, nesta terça-feira (10), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019 que trata sobre a obrigatoriedade do voto impresso auditável nas eleições. Com isso, o texto foi arquivado, agora vamos esperar 7 de setembro para ver se a pressão do povo e o que irão fazer os deputados.

Para ser aprovada, a PEC precisava de 308 votos dos 513 deputados. Na hora da votação, o quórum era de 499 deputados.

Veja, abaixo, como votaram os deputados mineiros sobre o tema.

A favor do voto impresso:

Alê Silva (PSL)

Charlles Evangelista (PSL)

Delegado Marcelo Freitas (PSL)

Diego Andrade (PSD)

Dimas Fabiano (PP)

Domingos Sávio (PSDB)

Dr. Frederico (Patriota)

Emidinho Madeira (PSB)

Eros Biondini (PROS)

Euclydes Pettersen (PSC)

Franco Cartafina (PP)

Fred Costa (Patriota)

Gilberto Abramo (Republicanos)

Greyce Elias (Avante)

Hercílio Coelho Diniz (MDB)

Júlio Delgado (PSB)

Junio Amaral (PSL)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Léo Motta (PSL)

Lincoln Portela (PL)

Lucas Gonzalez (Novo)

Misael Varella (PP)

Stefano Aguiar (PSD)

Subtenente Gonzaga (PDT)

Weliton Prado (Pros)

Zé Vitor (PL)

Votaram contra o voto impresso:

Aelton Freitas (PL)

André Janones (Avante)

Áurea Carolina (PSOL)

Eduardo Barbosa (PSDB)

Leonardo Monteiro (PT)

Luis Tibé (Avante)

Marcelo Aro (PP)

Mário Heringer (PDT)

Newton Cardoso Jr (MDB)

Odair Cunha (PT)

Padre João (PT)

Patrus Ananias (PT)

Paulo Guedes (PT)

Reginaldo Lopes (PT)

Rodrigo de Castro (PSDB)

Rogério Correia (PT)

Tiago Mitraud (Novo)

Vilson da Fetaemg (PSB)

Abstenção

Aécio Neves (PSDB) conseguiu desagradar os dois lados, preferiu Abstenção

Não votaram

Bilac Pinto (DEM)

Fábio Ramalho (MDB)

Igor Timo (Podemos)

Marcelo Álvaro Antônio (PSL)

Mauro Lopes (MDB)

Paulo Abi-Ackel (PSDB)

Pinheirinho (PP)

Zé Silva (Solidariedade)

Barroso disse: eleição não se ganha, se toma veja no vídeo abaixo