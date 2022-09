VEJA VÍDEOS: Carreata pró-Bolsonaro é realizada em Manhuaçu (MG) e impressiona pelo tamanho da manifestação

Por Aloísio Campos ACM/Notícias

Texto e vídeos

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) saíram em carreata pelas ruas de Manhuaçu (MG)

Motociclistas puxaram a carreata. Centenas de pessoas com bandeiras do Brasil, vestidas de verde a amarelo e bonés com o rosto e o nome do presidente participaram do ato, falando em “democracia e liberdade”.

O que mais impressionou foi o tamanho da manifestação em apoio a Bolsonaro, realizada hoje.

ASSISTA OS VÍDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=oJoTZ-3HmlE