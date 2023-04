Vem aí a Feira de Negócios da Coocafé e a Coocafest 2023

Por Comunicação Coocafé

A Feira de Negócios da Coocafé, seguindo a tradição, vai ser em agosto: entre os dias 3 e 5. A feira que foi uma das primeiras do segmento, nas Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo, tem lugar de destaque no calendário regional de negócios agropecuários. Depois do recorde de público, no ano passado, com mais de 15 mil visitantes, a 12ª edição chega com a expectativa de ser ainda mais movimentada e atrativa para o público nos três dias de evento.

Para os produtores rurais, a feira vai trazer o que há de melhor no mercado em produtos e serviços agrícolas com destaque para a cafeicultura e pecuária. Para o cafeicultor cooperado vai ser um bom momento de se preparar para a safra 2024, aproveitando condições de negócio diferenciadas. Novas tecnologias e inovações para o Agro, favorecendo inclusive à sustentabilidade, também estarão em destaque em estandes da feira, na área do Armazém Areado. A ideia é oferecer aos cooperados e parceiros da cooperativa a oportunidade de manutenção e evolução da estrutura do dia a dia de trabalho na propriedade.

No encerramento da programação, no dia 5 agosto, vai ter a tão esperada Coocafest 2023. Como sempre uma festa com descontração para toda a família. Este ano, a atração principal vai ser o show da dupla Matheus e Kauan. A dupla de Goiás vai agitar a noite ao som do sertanejo universitário. Então, se prepare por que promete ser ‘Top’ demais! Os ingressos estarão disponíveis em breve pelo aplicativo iCOOP, da Coocafé.