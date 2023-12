Verão, período de festas e férias podem contribuir para aumento do consumo de energia eletrica

Saiba como acompanhar o histórico de consumo para economizar energia.

Energisa lista os principais vilões do consumo nessa época do ano e dá dicas práticas para economizar energia.

Se você costuma acompanhar o histórico na sua conta de energia, provavelmente vai perceber que os últimos meses do ano tendem a apontar um aumento no consumo. E isso ocorre por vários motivos: “Calor intenso; crianças em casa por mais tempo, devido às férias escolares; maior frequência de visitas; confraternizações. A rotina de muitas casas muda consideravelmente no final do ano e a soma dessas mudanças impactam o consumo de energia”, explica o coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira.

E por mais que as pessoas acreditem que essas situações não influenciam, o coordenador garante que pequenos hábitos de consumo consciente fazem a diferença. “Nossa região tem passado por ondas de calor e, apesar das chuvas, as temperaturas tendem a subir, principalmente com a chegada do verão. O uso ineficiente do ar-condicionado é um dos fatores que favorecem o aumento no consumo. Vai ligar o ar-condicionado? Feche as portas e janelas para evitar ao máximo a troca de calor, porque o equipamento vai demandar bastante energia para manter a temperatura do ambiente mais baixa”, orienta.

Além disso, 23°C é a temperatura ideal do aparelho para deixar o clima confortável. “Também é indispensável manter a limpeza dos filtros. A sujeira impede a circulação do ar e, consequentemente, faz o equipamento gastar mais”, acrescenta Thiago. Quem tem criança em casa também precisa se atentar. De férias, elas permanecem muito mais tempo com a TV, computador e videogames ligados, além de praticarem o famoso ‘abre e fecha’ da geladeira que também contribui para a alta no consumo. Procure estabelecer horários para o uso dos eletrônicos e conscientize os pequenos sobre a importância de economizar.

E por falar em calor, o ‘Verão’ inicia na próxima quinta-feira, 21/12. A estação, que já tem como característica temperaturas elevadas, neste ano, tende a intensificar o calor, devido à atuação do El Niño. Para dezembro, janeiro e fevereiro, a previsão indica que as temperaturas devem ser registradas acima da média, com possibilidade de eventos de Onda de Calor, que é quando a temperatura fica ao menos 5°C acima da média por dias consecutivos. Ainda para o verão, a tendência é de acumulados de chuva abaixo da média, com menos dias de chuvosos. No entanto, para alguns dias não se descarta a possibilidade de temporais, acompanhados de raios. Vale reforçar a importância de procurar um abrigo seguro e evitar ficar exposto em locais abertos”, explica Ana Paula Paes, meteorologista e consultora da Energisa.

Outro fator para variação do consumo de energia são as festas de fim de ano e o período de férias. “Quando recebemos visitas em casa ou realizamos festas e confraternizações, o acesso à geladeira e freezer fica mais frequente. Nesses casos, a dica é: deixe as bebidas e produtos que vai precisar na parte mais visível e acessível. Assim, você pega tudo com mais rapidez. Quanto mais tempo a geladeira e freezer ficarem abertos, mais energia vão consumir. E nada de colocar alimentos quentes nos refrigeradores, o correto é esperar esfriar para depois guardar”, reforça o coordenador.

Por fim, para quem investiu na decoração luminosa, a dica é não esbanjar: delimite um tempo para deixar as luzes ligadas. O mesmo vale para as lâmpadas e outros eletrônicos que ficam em stand-by. Devem ficar conectados apenas quando estiverem em uso. “São dicas simples, mas que se praticadas periodicamente farão a diferença na sua conta ao final do mês”, conclui.

Para saber outras dicas de uso consciente da energia, esclarecer dúvidas ou falar com a Energisa, acesse www.energisa.com.br. Ou contate a empresa pelos canais digitais: aplicativo Energisa On; WhatsApp Gisa: www.gisa.energisa.com.br; ou Call center 0800 032 0196.