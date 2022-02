Vereadores esclarecem situação das cestas básicas recebidas

Os vereadores de Manhuaçu têm um histórico ruim

Por Devair G. Oliveira

Com o intuito de prestar esclarecimento à população, principalmente aos assistidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, a secretária da pasta, Eleni de Jesus, explica que as 1.113 cestas básicas endereçadas à Prefeitura de Manhuaçu chegaram através do Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

Acompanhada dos vereadores Alan do Alaor e Juninho Enfermeiro, Eleni disse que Manhuaçu está em situação de emergência, devido às fortes chuvas e enchentes. Por isso, o Governo Federal destinou as cestas básicas para atender, prioritariamente, aquelas famílias que foram atingidas e se encontram em vulnerabilidade social.

“Essas cestas foram destinadas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do Governo Federal, para atender as famílias assistidas pelo CRAS. Nossos técnicos fazem uma triagem e, em seguida, destina os produtos para quem mais precisa. Quero agradecer aos funcionários da secretaria, que foram até Contagem buscar as cestas, e pela prestação de contas em dia, que permitiu o recebimento”, explicou Eleni.

É bom que os vereadores não fiquem só nas palavras, tem que trazer para a sociedade as provas de que foram entregues as pessoas que realmente precisam, nosso jornal está à disposição dos vereadores para possíveis esclarecimentos, infelizmente o histórico dos vereadores de Manhuaçu não é bom, desde 2003 que acompanhamos os vereadores e não temos boas notícias nestes anos todos, a produtividades dos fiscais do povo são péssimas.

Temos centenas de publicações em nossa página www.jm1.com.br e geralmente na campanha eleitoral os candidatos a vereador batem na câmara atual e prometem fazer uma rigorosa fiscalização, e o que se vê depois das eleições é um verdadeiro alinhamento dos vereadores com o executivo, todos brigando para sair na foto ao lado do executivo.

Na gestão passada a prefeita Cici Magalhães praticamente não teve opositores, sei que houve discussão na câmara sobre o dinheiro do Governo Federal que veio para Covid-19 e até hoje ninguém sabe onde foi gasto o dinheiro. Entrevistei várias pessoas que procuraram atendimentos com sintomas de Covid-19 e foram mandados para casa com apenas com alguns míseros comprimidos de Paracetamol, em uma total irresponsabilidade, isso foi de conhecimento de muitos vereadores e até da prefeita eleita, que até desentendeu com o Hospital Cesar Leite por falta de acolhimento de um munícipe.

E isso levou a prefeita a mudar todo o sistema que havia sido implantado pela prefeita que deixou o cargo, ao assumir, a prefeita mudou o protocolo do tratamento de Covid-19 e a mudança trouxe resultados, mas é necessário que outras providencias sejam tomadas e que o bom atendimento seja mantido, mas no momento há muitas reclamações, essa mudança do Pronto Socorro do Hospital Cesar Leite para o antigo Sus não foi bem aceita por muitos, pois o sistema municipal não tem as mesmas condições do Hospital Cesar Leite.

Já está na hora do executivo de Manhuaçu assumir a responsabilidade de construir e adequar com qualidade um Hospital Regional que o povo merece, ou ficaremos eternamente dependendo de um hospital particular, falta coragem aos políticos de Manhuaçu para uma iniciativa. O Cesar Leite não é um hospital público, e mesmo assim recebe milhões de reais, e o povo que não pode pagar continua sem um tratamento adequado.

O vereador Alan do Alaor disse que a reunião foi produtiva e esclarecedora. “Como vimos, as cestas básicas estão aqui na SMTDS e serão encaminhadas ás famílias mais carentes do nosso município. Vimos que toda a assistência necessária é dada através desta secretaria. Nossos parabéns pelo trabalho de todos que estão engajados”, concluiu Alan.