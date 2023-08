Vetnil completa uma década de parceria com Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo e comemora na final do freio de ouro, na Expointer

A Vetnil, uma das líderes em medicamentos e suplementos para equinos no Brasil, participa da final do Freio de Ouro e Morfologia na Expointer, iniciativas vitoriosas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). “Esse ano comemoramos uma década de parceria com a ABCCC como empresa oficial de suplementos e medicamentos do cavalo crioulo, o que nos dá muita satisfação. Estaremos presentes durante todos os dias do evento, acompanhando todos os detalhes da competição ao lado dos nossos parceiros.”, informa a Coordenadora de Marketing da Ventil, Maria Amélia Salviano.

O cavalo crioulo é reconhecido pelas famosas provas e competições esportivas. O Rio Grande do Sul concentra cerca de 85% do plantel da raça, segundo a ABCCC. A Expointer sediará a final do Freio de Ouro e Morfologia, momentos mágicos para consagrar os machos e fêmeas vencedores.

Ação que acontece há mais de quatro anos, a Vetnil disponibiliza pit stop de água na pista 2 e tem uma equipe de profissionais à disposição dos ginetes. “Damos atenção total ao bem-estar dos atletas e, claro, às estrelas: os animais. Somos patrocinadores do espaço veterinário 24hrs, local onde os animais atletas possuem assistência médica e tratamento de alta qualidade pelos médicos-veterinários responsáveis e presentes no evento”, informa Maria Amélia.

A Vetnil tem sua identidade visual estampada na pista 2, onde os animais fazem o aquecimento para a competição, além da pista oficial, onde acontecem as provas oficiais. A empresa também promove a tradicional Festa Vetnil, momento em que confraternizam junto com os ginetes, após a final do Freio de Ouro.

“Nossa homenagem aos campeões do Freio de Ouro não se limita aos atletas parceiros, mas sim a todos que participam dessa tão importante competição para o Cavalo Crioulo. É o encerramento de um longo ciclo e a abertura do próximo”, ressalta Maria Amélia.

A Casa Vetnil fica localizada no Boulevard do Cavalo Crioulo, conta com atendimento aos ginetes parceiros e participantes do evento, suporte técnico e exposição dos produtos da linha equina, entre eles o vermífugo Doraequi Plus e o suplemento Equi Up M.O, últimos lançamentos da marca. Os oito primeiros colocados no Freio de Ouro e Freio recebem kits com os produtos Vetnil, além de homenagem ao Ginete do Ano, a equipe também é convidada para participar da Cerimônia Oficial de premiação da Morfologia, competição que tem início logo após a final do Freio de Ouro.

“Estamos ansiosos para acompanharmos o julgamento dos melhores exemplares da raça Crioula. A Morfologia traz o que a raça tem de melhor se tratando de genética e beleza”, encerra Maria Amélia Salviano.

Sobre a Vetnil

A Vetnil é uma empresa brasileira idealizada pelo médico veterinário Dr. João Carlos Ribeiro, em 1994, na cidade de Louveira (SP). Nasceu com a intenção de desenvolver produtos nacionais de qualidade a preços acessíveis para o mercado de saúde animal. Hoje é uma das líderes em medicamentos e suplementos para equinos no Brasil, com um portfólio sólido e reconhecido entre os profissionais do setor. Está presente em diversos países da América Latina, em especial, Chile, Colômbia e Peru, e também em países como Eslovênia, Angola e Emirados Árabes Unidos. Em 2020 recebeu o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Brasil no ranking Indústria.

