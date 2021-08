Visite um dos pontos turísticos de Alto Jequitibá “Cafeteria Coffee Gripp”

Conheça um dos pontos turísticos de Alto Jequitibá

Por Devair G. Oliveira

Alto Jequitibá, MG, situado na região do Caparaó Zona da Mata Mineira, região vocacionada pelo turismo, o balneário da Cachoeira das Andorinhas fica a poucos quilômetros da sede (na entrada de chão que dá acesso à entrada do Parque Nacional do Caparaó) e é um dos locais mais visitados da região. Não poderia ser diferente. Esta área particular possui uma infinidade de recursos naturais preservados e de uma beleza espetacular. São vários hectares de matas e uma sucessão de quedas d’água e piscinas naturais. Entre a Mata Atlântica, há várias trilhas demarcadas. Municípios limítrofes: Manhumirim, Caparaó, Alto Caparaó, Luisburgo e Iúna/ES.

Entrevista com Paula Gripp, proprietária da Cafeteria Coffee Gripp.

“Tudo começou no ano de 2019, mais preciso dia 06/09/2019, após entrar para o time dos cafés especiais, tivemos o desejo de ter uma cafeteria aqui no sítio e aí está ‘Coffee Gripp’ (na fazendinha, rsrs), foi e está sendo um grande desafio”. Diz

A Cafeteria está situada a 2 km do centro de Alto Jequitibá, o estilo da cafeteria é rústico e bem sustentável e de muito aconchego.

Do local você pode avistar o Pico da Bandeira e do Cristal, uma imagem de tirar o fôlego…

“Eu, Paula Gripp conto com as minhas meninas, Priscila (Santa) e Ana Paula, juntas atendemos de forma descontraída cada amigo (a) que por aqui passa”. Frisa Paula.

Paula diz que tem um diferencial, há duas formas de atendimento: o “tudo INCLUSO” (à vontade) onde você tem um café tipo colonial para se servir e consumir a vontade (bolos caseiros, pão de queijo, brusqueta, suco natural e café especial).

Há também o cardápio a parte (Cappuccino Santa/ Cappuccino/ chocolate quente/ cafés gelados e outros).

EXPEDIENTE:

Os atendimentos são: sextas, sábados, domingos e feriados, das 08h00min às 18h00min.

Nos demais dias da semana com agendamento prévio e no mínimo 10 pessoas na modalidade à vontade…

Cafeteria Coffee Gripp, venha viver sua experiência!

.