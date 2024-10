Você sabe o que atraem as aranhas para sua casa?

Algumas aranhas aparecem dentro de casa, na escola e nos meios de transporte porque vivem exclusivamente no ambiente urbano. E isso não tem nada a ver com falta de limpeza: é porque elas preferem locais fechados, com pouca luminosidade e com presença de insetos, seu alimento favorito. Por isso, é bem comum encontrá-las atrás do sofá, dentro de armários e tecendo suas teias no teto sob nossas cabeças.

Elas apresentam em comum a adoção de uma posição de ataque característica quando se sentem ameaçadas, levantando as pernas anteriores e se apoiando nas pernas traseiras.

Trata-se de aranhas com veneno poderoso, o qual pode provocar efeitos graves em humanos, alguns até mesmo letais.

As espécies mais comuns que habitam ambientes domésticos aprenderam a viver nestes locais por questão de sobrevivência. Elas são na grande maioria importadas, isto é, vieram de outros continentes desde os tempos da colonização onde se mantiveram nas residências e, em geral, não disputam espaço com as aranhas nativas.

Por isso, por mais que se retirem as aranhas de dentro de casa, ou de outros ambientes, elas ou seus parentes voltam porque não sabem viver de outra maneira.

Acidentes com aranha causam sintomas que podem ser leves ou severos. Em raros casos, podem levar até mesmo à morte. Aranha-armadeira: causa dor imediata e intensa, com poucos sinais visíveis no local. Raramente pode ocorrer agitação, náuseas, vômitos e diminuição da pressão sanguínea.

“Um exemplo é a aranha-de-canto-de-parede, que é a mais comum nas casas e apartamentos. É uma espécie nativa, mas que saiu diretamente das cavernas e foi morar dentro das casas, onde fica escondidinha nos cantos. Ela pode ser colocada para fora, mas vai voltar para lá”.

Mas não é por que ficam escondidas que essas aranhas são pouco importantes. Elas têm um papel ecológico, ou seja, comem insetos como moscas e mosquitos, que ajudam a limpar as próprias residências onde habitam.

Nos meses de abril e maio, as aranhas estão em período reprodutivo, o que faz com que elas aumentem suas atividades.

Quando há muitas aranhas em uma casa, geralmente indica a presença de uma fonte abundante de alimento para elas, o que significa que também há muitos insetos na residência. A presença de muitas aranhas pode ser um sinal de que há outras pragas na casa que estão atraindo as aranhas.