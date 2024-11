Você sabe por que roncamos?

Roncamos quando dormimos porque os músculos do pescoço e da garganta relaxam, estreitando a passagem de ar e fazendo com que os tecidos da garganta vibrem:

O ronco pode ser causado por diversos fatores, como:

Dormir de barriga para cima

Consumir bebidas alcoólicas

Tomar medicamentos, como relaxantes musculares, anti-histamínicos sedativos ou ansiolíticos

Alterações anatômicas, como amígdalas grandes e céu da boca estreito

Obesidade

Tabagismo

Gravidez

Histórico de doenças alérgicas

O ronco discreto, suave e não frequente é considerado normal, principalmente quando está relacionado a uma crise alérgica ou à posição de dormir. No entanto, o ronco regular (todos os dias) pode indicar a presença de algum problema de saúde.

