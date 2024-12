Você sabia por que o gosto da comida é ruim depois de escovar o dente?

Karla Neto

Com certeza você já comeu alguma coisa logo depois de escovar os dentes e percebeu que o gosto do alimento ficou estranho, não foi? Por isso, isso acontece e como é possível evitar essa sensação desagradável depois de higienizar os dentes.

Esses detergentessão responsáveis pela limpeza e espuma durante a escovação. Porém, eles também inibem as papilas gustativas temporariamente fazendo com que a gente fique, ao comer algum alimento, com a sensação de sabor incompleto, principalmente quando comemos algo doce.

Isso porque os receptores gustativos da língua se renovam o tempo todo, ou seja, depois de um tempo eles não estarão mais “afetados” pelos detergentes das pastas.

A língua possui cerca de 10 mil papilas que têm a capacidade de reconhecer o amargo, o ácido (azedo), o doce, o salgado e o umami (palavra de origem japonesa que significa “delicioso”, ou seja, seria aquele gosto agradável, suave e duradouro que fica na boca).

Esses detergentes impedem, principalmente, que as substâncias que nos dão a sensação de doce (que contém açúcar) entrem em contato com os receptores de gosto. E para piorar, o LSS costuma acentuar o gosto do amargo. Por isso que tomar um suco de laranja ou comer um quindim logo depois de escovar os dentes pode ser uma péssima ideia.

Além disso, esse detergente também tem o poder de atacar um tipo de gordura presente na membrana celular chamada fosfolipídeos, responsável por levar as sensações de gosto para o cérebro. Por isso essa bagunça toda na hora de identificar o gosto certo de cada coisa.