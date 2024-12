Você sabia que a nozes fortalece cabelos e unhas?

Karla Neto

As nozes são oleaginosas ricas em ômega 3 e polifenóis que têm ação antioxidante e anti-inflamatória, ajudando a diminuir o colesterol “ruim” e controlar a pressão arterial, prevenindo doenças como aterosclerose, pressão alta e infarto. Altamente benéficas no corpo humano, a semente do fruto é a parte comestível que, desde os tempos antigos.

Eram recomendadas pelos antigos chineses como consumo diário para fortalecimento do organismo humano. De origem asiática, a nogueira é a árvore que dá origem ao fruto, que atualmente é cultivada em diversos locais do mundo. A maior parte das mudas que foram trazidas ao Brasil durante os anos 70, no entanto, são originárias do sul dos Estados Unidos.

Além disso, embora as nozes sejam ricas em calorias, elas também ajudam na perda de peso e no controle da diabetes, por serem ricas em fibras e proteínas que aumentam a sensação de saciedade e equilibram os níveis de açúcar no sangue.

Possuem um alto valor nutritivo e, apesar de ser muito calórica, 100 gramas apresenta aproximadamente 610 calorias, pode ser muito benéfica à saúde, já que em suas propriedades são encontradas gorduras saudáveis, proteínas, diversas vitaminas e minerais.

As nozes são oleaginosas que podem ser consumidas cruas ou torradas, junto com iogurte e frutas, e também podem ser usadas em preparações como bolos, tortas, saladas, pães, bebida vegetal, pudins e granolas.

As nozes estão entre os melhores alimentos para fortalecer cabelos e unhas, pois eles estão são carregadas com ômega-3 e vitamina E. Além disso, esse nutrientes ajudam a aumentar o brilho dos cabelos, e fortalece as unhas! A aplicação as Nozes sobre o cabelo deixa você com cabelo mais longo, mais forte, saudável e brilhante.