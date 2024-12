Você sabia que misturar sal com vinagre é ótima composição para deixar seu chão brilhando?

Karla Neto

Sua ação desinfetante é extremamente potente, visto que o sal é um purificador natural, capaz de eliminar germes e bactérias que vivem nas superfícies, e o vinagre é útil para acabar com as manchas de mofo, reduzir a umidade do ambiente e já é um produto comum para ser usado para limpar o ambiente e evitar que o piso seja danificado. A combinação ainda combate formigas e maus odores e é um repelente natural.

Combinar sal com vinagre pode ser extremamente eficaz para varrer o chão, por ajudar a prevenir doenças respiratórias associadas aos ácaros, limpar a casa de bactérias e tirar todo o mofo do ambiente, deixando-o bem mais saudável e protegido.

Como preparar mistura de sal e vinagre

Preparar a mistura é bem simples, fácil e rápido. Basta você colocar uma xícara de sal e um copo de vinagre em um recipiente e adicionar água o suficiente para conseguir cobrir as cerdas da escova.

Em seguida, é só usar o produto no chão, superfícios e cantos da casa, para deixá-la limpa, desinfetada e protegida.