Você sabia que não podemos dar cebola aos cachorros?

Alguns alimentos são tão comuns na rotina que nem passa pela cabeça que talvez eles possam fazer mal para o cão. Infelizmente, porém, alguns deles são extremamente perigosos. Dar cebola para o cachorro é um exemplo!

Então a resposta é: a cebola faz mal para o cachorro. Isso porque ela conta com tiossulfato, uma substância inofensiva a seres humanos, mas que, nos peludos, modifica a parte interna dos glóbulos vermelhos, chamada de hemoglobina, responsável por levar oxigênio para o corpo.

Com isso, as células passam a transportar menos oxigênio, o que pode causar anemia hemolítica no amigo de quatro patas e levar até mesmo à morte. Se por um acaso o cachorro comer um pedaço de cebola, pode ser que os sintomas não apareçam de primeira, mas ele pode apresentar sintomas como:

• ofegar demais, mesmo parado;

• fraqueza;

• falta de apetite;

• urina avermelhada;

• alta frequência cardíaca;

• desmaio.

Além disso, o pet pode até mesmo chegar a óbito até uma semana depois da ingestão. Sendo assim, a resposta para a pergunta “cachorro pode comer cebola?” é não! Nem um pedacinho!

E se a cebola estiver cozida ou frita?

Apesar de tudo, pode bater a dúvida se o cachorro pode comer cebola cozida ou frita. Seja na versão crua, frita ou cozida, a toxina continua presente e pode ser perigosa para o cãozinho, então também não é o ideal.

Cebolas, cebolinhas e alhos são temperos muito utilizados na culinária dos tutores, e por serem muito saborosos atraem bastante o paladar dos pets. Porém esses ingredientes, tanto crus, cozidos ou desidratados, possuem forte toxicidade para cães e gatos.

As quantidades ingeridas necessárias para causar esse quadro tóxico são relativamente pequenas e de dose dependentes, sendo necessário apenas 5 a 10g por quilo de peso corporal de cebolas frescas para um animal ser envenenado.