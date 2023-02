Volta às aulas: nutricionista Dereck Oak dá dicas de como preparar opções nutritivas e saudáveis para a hora do lanche

Com o armazenamento certo é possível preparar uma lancheira nutritiva com suco, frutas cortadas e com a inclusão de fibras.

As escolas municipais e particulares retornaram às aulas e, muitas vezes, os pais pela falta de tempo e correria do dia a dia ficam na dúvida: o que mandar na lancheira dos filhos para garantir que tenham um lanche saudável? Daí a importância de ficar atento e se organizar para garantir alimentos que não estraguem, principalmente nestes três primeiros meses de altas temperaturas.

O nutricionista Dereck Oak explica que, além da escolha dos alimentos em si, é necessário transportá-los de maneira correta. “Sabemos que o transporte dos alimentos acaba sendo uma das barreiras encontradas e faz com que os pais optem por produtos industrializados”, diz.

O profissional dá dicas para conservar transportar os alimentos como no caso dos alimentos gelados.

O caso de alimentos gelados, ele diz que “o ideal é que os pais tenham uma lancheira adequada para transportá-los, sem que eles fiquem misturados com outros materiais escolares. “Para transportar um suco gelado ou uma fruta que está na geladeira, os pais podem colocar uma peça de gelo artificial para mantê-los resfriados. Um sanduiche preparado com frios pode ser armazenado em uma vasilha para que possa respirar, já que embalar o lanche em plástico filme acaba abafando e pode estragar dentro de poucas horas”.

Dereck destaca que há no mercado opções de alimentos industrializados e com bons nutrientes. “Muitas vezes temos a visão errada que os alimentos industrializados não fazem bem e isso não é uma verdade absoluta. Entretanto, cabe aos pais buscar um profissional nutricionista que possa indicar as melhores opções para consumo”. Para ele os pais devem aprender a ler os rótulos para que possam buscar por produtos de qualidade “Isso demanda tempo, principalmente quando forem ao supermercado, mas garante a compra de produtos de qualidade. Há, por exemplo, a opção de sucos integrais pasteurizados, que têm propriedades iguais aos sucos naturais feito em casa.

Outra orientação do nutricionista é optar por um pão de forma integral. “Ajuda a incluir fibras no cardápio da criança, já que somente o pão feito com farinha branca não tem”. Oak também reforça que as frutas também devem ser incluídas na lancheira: “As frutas têm a sua casca, que é a sua película justamente para preservar os nutrientes. Então, quando for cortar uma laranja, por exemplo, a parte interna terá contato com o oxigênio e ocorrerá o processo de oxidação.

Com isso, a fruta irá perder alguns nutrientes, o que não ocorre de forma instantânea. Por isso, a recomendação é na hora incluir alguma fruta na lancheira, preparar com menos tempo de antecedência e utilizar as mesmas recomendações com o suco. Transportar em local adequado e com refrigeração”, orienta.

Preparar uma lancheira saudável é até mais fácil e saboroso do que se imagina, já são as inúmeras opções de frutas, iogurtes, variações de lanches e bolos que ser feitos em casa com a inclusão de fibras deixando a hora do lanche mais nutritivo e saudável para os pequenos.