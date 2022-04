WhatsApp: App testa novo recurso para pausar áudio e continuar na mesma gravação

Depois de lançar o suporte a vários dispositivos para testadores beta no início deste ano, o whatsapp está testando alguns novos recursos centrados em áudio para sua plataforma. Por isso, agora, depois de adicionar o controle de velocidade de reprodução para mensagens de voz, a empresa do Facebook está trabalhando em um novo recurso que permite aos usuários pausar as gravações de voz e continuar do mesmo ponto novamente.

Visto isso, o whatsapp está planejando adicionar uma nova e excelente capacidade em seu recurso de voz. Assim, depois de introduzir a habilidade de ouvir gravações de áudio em segundo plano, a ferramenta de mensagens de propriedade da Meta está testando essa maneira de pausar e retomar facilmente a gravação de notas de voz para que os usuários tenham maiores e melhores funcionalidades para o aplicativo. Então, veja como isso funcionará.

Será possível pausar áudio e continuar na mesma gravação do whatsapp?

Um relatório recente da WABetaInfo sugere que o whatsapp adicionou o recurso de pausa/retomada de gravação de voz como parte de sua versão beta mais recente do Android 2.22.6.7. Onde essa capacidade foi introduzida anteriormente no whatsapp para iOS e na versão para desktop.

Dessa forma, com esse recurso, você poderá apertar o botão de pausa no meio da tela para parar de gravar uma mensagem de voz. E depois disso, poderá retomar a gravação do áudio tocando no ícone do microfone que aparece no centro. Quando estiver satisfeito com o resultado, poderá enviá-lo ao destinatário.

Atualmente, você só tem a função de parar de gravar a mensagem. Tendo como única opção começar de novo sem pausar a gravação da voz na implementação atual.

Qual é o benefício de pausar áudio e continuar na mesma gravação?

Essa nova funcionalidade ajudará você a gravar áudio em uma só tomada e também permitirá gravações mais longas. Além de sempre poder saber o que disse anteriormente, para que não haja margem de erro. Isso ajudará ainda a economizar algum tempo, o que de outra forma não seria possível.

Assim, a capacidade de pausar e retomar gravações de voz também estará disponível na versão beta do WhatsApp Business para Android. No entanto, não há informações sobre quando chegará à versão estável do aplicativo para todos os usuários experimentarem.

Mas você deve saber que esse não é o único recurso que o aplicativo está testando. Desse modo, planejam introduzir em breve uma nova seção de Comunidades, que foi novamente vista no WABetaInfo. Cujas últimas informações revelam que esta será uma nova aba, que substituirá a seção de câmeras na ferramenta.

Outras modificações, como reações de mensagens, novas alterações visuais na interface do utilizador da câmera e muito mais, devem também chegar em 2022. Onde você certamente será informado sobre os novos artifícios do aplicativo, portanto, fique de olho.

No entanto, o whatsapp já é um dos melhores aplicativos de mensagens instantâneas para iPhone e continua a crescer também no Mac. E embora não haja indicação de quando esse recurso será disponibilizado para todos, obviamente será bem-vindo quando chegar. Pois a capacidade de pausar e reiniciar uma gravação de voz, como dito anteriormente, pode ser útil para pessoas que enviam longas mensagens de voz, entre outros.