WhatsApp ou Telegram? Qual dos aplicativos é o preferido entre os brasileiros

Hoje em dia podemos contar com dois aplicativos de mensagem, sendo eles o Telegram e o WhatsApp. Porém, de acordo com algumas pesquisas, o WhatsApp está com mais de 2 bilhões de usuários, contra 700 milhões do Telegram, portanto de cara já podemos saber qual é o preferido entre os dois aplicativos.

Com muitas funções aprimoradas ao longo dos anos, o aplicativo de Mark Zuckerberg, trazendo muitas facilidades para seus usuários, e como todos já sabem agora também é possível fazer transações bancárias pela plataforma de mensagens.

Além disso também é possível que um mesmo número seja instalado em vários celulares diferentes, essa é uma modalidade que vem ganhando os estabelecimentos e também a opção de se conectar o aplicativo em outros aparelhos, essas são as funções WhatsApp múltiplos usuários e WhatsApp Web respectivamente. No Telegram é possível ter chats secretos, em outras palavras tem ele dá a possibilidade de ter conversas mais reservadas. Por outro lado, os dois têm tecnologia de criptografia ponta a ponta para proteger os usuários.

Entre essas e muitas outras opções do Whats e do Telegram podemos confirmar com certeza que o WhatsApp, ou zap como muito apelidaram é o preferido de muita gente, uma pesquisa realizada, mostra que 33% das pessoas tem o aplicativo na tela inicial, ou seja, fazem o uso plataforma, logo em seguida vem o Instagram com 30% das preferências.

Então agora vamos entender um pouco mais sobre essas diferenças entre um e outro e se você ainda não tem opinião formada, pode chegar a uma conclusão no final deste artigo.

Diferenças entre o WhatsApp e o Telegram

Como já vimos acima algumas informações sobre o WhatsApp e o Telegram, agora vamos ver também algumas diferenças existentes entre um e outro em vários aspectos. Acompanhe e veja qual aplicativo você é mais fã.

Número de downloads

Não podemos julgar um aplicativo pelo seu número de usuários, porém é importante que você e seus familiares e amigos tenham o mesmo aplicativo para se comunicar. Então se formos analisar por esse lado, o WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários no mundo todo, enquanto que o Telegram tem apenas 700 milhões de usuários. Com certeza, o aplicativo de Zuckerberg é de longe o melhor.

Privacidade e segurança

A segurança dos dados hoje em dia é fator muito importante e o que mais preocupa os usuários. Como já mencionamos no início do nosso artigo, os dois aplicativos contam com tecnologia de ponta a ponta.

Porém, o Telegram usa somente essa tecnologia para proteger somente conversas secretas, no entanto o WhatsApp, praticamente protege com criptografia todas as conversas. Os chats sigilosos do Telegram também são protegidos, mas não com tecnologia de ponta a ponta.

Personalizar

Praticamente todas as atualizações que o WhatsApp faz, o aplicativo recebe novas ferramentas, que deixam o aplicativo muito mais legal de se usar, por exemplo, pode ser enviado gifs, figurinhas, emojis, entre outras coisas bem divertidas. No geral ambos têm quase as mesmas funções para a personalização das mensagens, porém o Telegram está um pouco mais a frente.

Se formos falarmos de design, o Telegram oferece muito mais ferramentas que o WhatsApp, isso porque no aplicativo verdinho é possível trocar somente a capa de fundo do chat, já no Telegram é possível mudar praticamente todo o design.

Em contrapartida o WhatsApp conta com 5 widgets e o Telegram não tem nenhum. No Telegram também não é possível compartilhar status.

Grupo

Os grupos de aplicativos de conversa estão sendo cada vez mais usados no aplicativo número um do mundo, a capacidade máxima para cada grupo é de 256 membros. No Telegram esse número é de 200 pessoas. Por outro lado, no Telegram tem a opção dos supergrupos no qual tem capacidade para 200.000 mil membros, além dessa opção, somente no Telegram é possível criar canais que não tem limite de pessoas.

Compartilhamento

Ambos os aplicativos dão a maior liberdade para seus usuários fazerem o compartilhamento de fotos, vídeos, mensagens, localização, contatos e documentos. Mas, somente no Telegram é possível fazer o compartilhamento de bots, que são enviados de forma automática por meio de um software e não por pessoas.

Fora, que no Telegram os arquivos a serem enviados podem chegar até 2 GB e podem ficar guardados na nuvem por tempo indeterminado. Já no WhatsApp, os arquivos não podem ultrapassar os 100 MG e também não ficam armazenados na nuvem para sempre.

Outra coisa que também pode ser feita no WhatsApp é recuperar as conversas por meio de um backup pelo Google Drive, já no Telegram isso não é preciso, pois as conversas nunca são apagadas.

Chamadas de vídeo

O Telegram não permite que sejam feitas chamadas de vídeo, é possível apenas chamadas de voz, já no WhatsApp você tem essa função, inclusive também pode ser feito chamadas em grupos com até 8 pessoas.