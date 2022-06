A Lituânia está prestes a arrastar a OTAN para a guerra na Ucrânia? Moscou avisa que vai ‘tomar medidas’

depois que membro da aliança bloquear trens que transportam mercadorias para o território russo de Kaliningrado

Lituânia impediu que mercadorias sancionadas pela UE chegassem a Kaliningrado

A Rússia acusou o Estado da OTAN de ser ‘abertamente hostil’ e provocar Moscou

Legalistas do Kremlin afirmam que é um ato de ‘agressão direta contra a Rússia’

O Kremlin ameaçou a Lituânia depois que mercadorias sancionadas pela UE foram impedidas de chegar ao enclave russo de Kaliningrado, alimentando temores de que a Otan seja arrastada para a guerra.

Moscou alertou para ‘ações muito duras’ contra o membro da aliança de segurança ocidental depois que as entregas de carvão, metais, materiais de construção e tecnologia avançada foram impedidas de entrar no território russo.

O encarregado de negócios lituano em Moscou foi informado de que, a menos que o trânsito de carga seja retomado em um futuro próximo, a Rússia se reserva o direito de agir para proteger seus interesses nacionais.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse: “Consideramos medidas provocativas do lado lituano que violam as obrigações legais internacionais da Lituânia, principalmente a Declaração Conjunta de 2002 da Federação Russa e da União Européia sobre trânsito entre a região de Kaliningrado e o resto da Federação Russa, para ser abertamente hostil.’

O senador leal Andrey Klimov advertiu que se tratava de “uma agressão direta contra a Rússia, literalmente nos forçando a recorrer imediatamente à autodefesa adequada”.

O chefe da comissão parlamentar de proteção à soberania, ele prometeu que a Rússia resolveria o bloqueio “da maneira que escolhermos”.

Qualquer ataque russo direto ao estado membro da aliança, a Lituânia, seria visto como um ato de guerra contra a OTAN e poderia desencadear uma guerra mundial.

O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, disse que seu país estava simplesmente implementando sanções impostas pela UE.

Ele disse que as medidas implementadas foram tomadas após ‘consulta com a Comissão Européia e sob suas diretrizes’.

“As mercadorias sancionadas não poderão mais transitar pelo território lituano”, acrescentou Landsbergis.

O Ministério das Relações Exteriores enfatizou que não impôs restrições ‘unilaterais, individuais ou adicionais’.

Mas a Rússia discorda, com o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, dizendo: ‘Esta decisão é realmente sem precedentes. É uma violação de tudo.

Ele alertou: ‘Consideramos isso ilegal. A situação é mais do que séria… precisamos de uma análise séria e profunda para elaborar nossa resposta.’

Konstantin Kosachyov, vice-presidente do Senado, afirmou que a Lituânia estava desrespeitando a lei internacional ao proibir mercadorias que chegam à Lituânia da Rússia via Bielorrússia.

O enclave de Kaliningrado, que abriga cerca de 430.000 pessoas, é cercado pela Lituânia e pela Polônia, outro país da UE, ao sul e isolado do resto da Rússia. Trens com mercadorias para Kaliningrado viajam pela Bielorrússia e Lituânia.

Não há trânsito pela Polônia. A Rússia ainda pode fornecer o enclave por mar, sem entrar em conflito com as sanções da UE.

O repórter da TV estatal russa Grigory Yemelyanov, do Canal 1, alertou sobre imagens de trens bloqueados: “A tentativa de isolar a região é – do ponto de vista do direito internacional – de fato um casus belli, um termo que significa uma razão formal para declarar guerra.’

Outro senador Andrey Klishas declarou: ‘A tentativa da Lituânia de estabelecer um bloqueio virtual da região de Kaliningrado é uma violação da soberania da Rússia sobre esta região e pode ser a base para ações muito duras e absolutamente legais por parte da Rússia.’

O inimigo de Putin, Mikhail Khodorkovsky, alertou no Financial Times que o ‘próximo passo’ do líder do Kremlin seria um ‘bloqueio aéreo’ da Lituânia.

“Isso permitirá que a aviação russa voe entre a Rússia e Kaliningrado. Então a Otan enfrentará a questão do que fazer.

A ex-candidata presidencial russa Ksenia Sobchak – apresentadora de TV – alertou: ‘Depois que a Lituânia proibiu o trânsito de mercadorias sancionadas para a região de Kaliningrado através de seu território, os políticos russos e a mídia começaram a falar… a base para declarar guerra.’

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, tuitou: “A Rússia não tem o direito de ameaçar a Lituânia. Moscou só tem culpa das consequências de sua invasão não provocada e injustificada da Ucrânia.’

Capangas do Kremlin também alertaram para a ameaça de guerra no Cazaquistão depois que Putin foi “humilhado” pelo líder cazaque Kassym-Jomart Tokayev quando eles compartilharam uma plataforma juntos na sexta-feira na principal cúpula econômica da Rússia em São Petersburgo.

Um relato disse que Putin estava ‘literalmente furioso’ e se sentiu humilhado. Ele estava pronto para ‘vingança’.

O deputado pró-Putin Konstantin Zatulin alertou sobre ‘medidas semelhantes à Ucrânia’ da Rússia no Cazaquistão.

O líder checheno Ramzan Kadyrov alertou o Cazaquistão: ‘Você tem que ficar com a Rússia e mostrar sua posição, e não ter medo das sanções dos EUA e da UE’.

O Cazaquistão e outros estados ex-soviéticos estavam “todos em silêncio, temendo as sanções da América ou da Europa”.

Um terminal de exportação de petróleo no Cazaquistão foi interrompido pela Rússia, segundo relatos.

Em outro relatório, o canal General SVR afirmou que Putin não descartou uma grande mobilização de meio milhão de homens em cinco regiões do oeste da Rússia perto da Ucrânia.

Isso poderia acontecer se a Ucrânia atingisse instalações civis e militares continuamente.

As regiões mencionadas foram Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh e Rostov.

Relatórios ucranianos disseram que Putin está tentando pressionar o ditador da Bielorrússia Alexander Lukashenko a abrir uma segunda frente invadindo as regiões de Volyn, Rivne e Kyiv.

Bombeiros trabalham no local do incêndio após bombardeio russo em Mykolaiv na Ucrânia neste fim de semana após o último bombardeio

Em outros lugares hoje, novas imagens mostram tropas ucranianas destruindo um tanque russo e dois veículos de combate de infantaria usando obuses M777 britânicos.

O vídeo aéreo pretende mostrar a 81ª Brigada Aeromóvel usando as armas de longo alcance para atingir os veículos.

O Comando das Tropas de Assalto das Forças Armadas da Ucrânia disse: ‘Atiradores da 81ª Brigada da DShV [Forças de Assalto Aéreo Ucraniano] destruíram um tanque e dois veículos de combate de infantaria dos invasores russos.

“O vídeo mostra o trabalho bem sucedido de soldados de artilharia da 81ª Brigada Aeromóvel das Forças Armadas da Ucrânia que, usando obuses de campo M777 155 mm britânicos, destruíram equipamentos e mão de obra dos racistas.

“Em particular, um tanque e dois veículos de combate de infantaria dos ocupantes russos – junto com suas tripulações – foram transformados em sucata. Morte aos ocupantes russos! DShV – Sempre em primeiro lugar! Glória à Ucrânia!’

É o mais recente golpe para as forças russas que sofreram pesadas perdas de pessoal e equipamentos militares em sua dispendiosa invasão de quatro meses.

A Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 33.800 pessoas, 1.477 tanques, 3.588 veículos de combate blindados, 749 unidades de artilharia, 235 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, 98 sistemas de defesa aérea, 216 aviões de guerra, 181 helicópteros, 601 drones, 130 mísseis de cruzeiro, 14 navios de guerra, 2.527 veículos motorizados e tanques de combustível, e 55 unidades de equipamentos especiais.

No campo de batalha, as forças russas estão tentando assumir o controle total da região leste de Donbas, partes da qual já estavam sob controle de separatistas apoiados pela Rússia antes da invasão de 24 de fevereiro.

Isso ocorre enquanto a Ucrânia aguarda nervosamente uma decisão histórica da UE sobre sua tentativa de se tornar um estado membro, com Volodymyr Zelesnky temendo que isso possa levar a um aumento na “atividade hostil” russa nesta semana.