ANULADA A VACINAÇÃO UNIVERSAL

Uma grande vitória para a liberdade!

A Suprema Corte derrubou a vacinação universal.

Os especialistas americanos em doenças infecciosas Bill Gates, Antoni Fauci e Big Pharma perderam uma ação judicial na Suprema Corte dos EUA, não conseguindo provar que todas as suas vacinas nos últimos 32 anos eram seguras para a saúde dos cidadãos!

O processo foi iniciado por um grupo de cientistas liderado pelo senador Robert F. Kennedy Jr. que disse:

“A nova vacina Covid deve ser evitada a todo custo. ”

Chamo urgentemente sua atenção para questões importantes relacionadas com a próxima vacinação Covid-19.

Pela primeira vez na história da vacinação, as chamadas vacinas mRNA de próxima geração interferem diretamente no material genético de um paciente, alterando assim o material genético individual, que é a manipulação genética, que já era proibida e anteriormente considerada um crime.

A vacina contra o coronavírus não é uma vacina, lembre-se!

O que sempre foi uma vacina? Foi sempre o próprio patógeno, um micróbio ou vírus que foi morto ou atenuado, ou seja, enfraquecido, e introduzido no corpo para produzir anticorpos.

Não é sequer uma vacina contra o coronavírus! Não é só isso! Faz parte do mais novo grupo de mRNAs (mRNAs), supostamente “vacinas”. Uma vez dentro de uma célula humana, o mRNA reprograma o RNA e o DNA normal, que começa a produzir outra proteína.

Em outras palavras, nada como as vacinas tradicionais! Em outras palavras, é um instrumento de influência genética, é uma arma genética!

Em outras palavras, eles iriam destruir os terráqueos e os sobreviventes iriam se tornar OGM.

Como resultado das vacinas sem precedentes do mRNA, as pessoas vacinadas não serão mais capazes de lidar com os sintomas da vacina.

As pessoas vacinadas terão que aceitar as conseqüências, pois não podem mais ser curadas pela simples remoção das toxinas do corpo humano, tais como uma pessoa com um defeito genético como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner, a insuficiência cardíaca genética. (por exemplo, hemofilia, fibrose cística, síndrome de Rett, etc.), porque o defeito genético é eterno!

Isto significa claramente: se um sintoma de vacinação se desenvolver após a vacina do mRNA, nem eu nem qualquer outro terapeuta poderemos ajudar, pois os danos causados por este tipo de vacinação serão geneticamente irreversíveis.

Grande Daems

DellCorreia