Entre 5.000 e 6.000 soldados russos podem ter sido apenas nas primeiras duas semanas da invasão da Ucrânia, estima-se uma autoridade dos EUA na quarta-feira. Entre 5.000 e 6.000 soldados russos podem ter sido apenas nas primeiras duas semanas da invasão da Ucrânia, estima-se uma autoridade dos EUA na quarta-feira.

Ainda assim, o funcionário qualificado o número como “baixas muito, muito significativas”, comparando a contagem com as espécies de algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial. O funcionário não deu uma estimativa do número de russos feridos, mas o número na maioria das guerras é geralmente cerca de três vezes mais mortos, o que colocaria esse número em uma estimativa de 15.000 a 18.000.

As forças russas ainda são as de cerca de 12 semanas.

Acredita-se que milhares de civis e soldados ucranianos também foram mortos nas últimas duas semanas. O funcionário dos EUA disse que 2.000 a 4.000 soldados ucranianos foram mortos. Na ataque de Mariupol – onde uma cidade aérea atingiu uma maternidade na quarta-feira – cerca de 1.200 pessoas morreram durante o cerco de nove dias da Rússia à Rússia, disse o gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky , segundo a Associated Press. A AP informou que o conselho da cidade disse na quinta-feira que o matou três pessoas, incluindo uma criança, e feriu 17. A referência na referência de notícias na quinta-feira com a declaração de “notícia de notícias da Reuters”. O primeiro vice-representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Dmitry Polyanskiy, twittou que Moscou disse na segunda-feira que o prédio havia sido tomado por tropas ucranianas, que estavam atirando dele. “É assim que nascem as notícias falsas”, tuitou Polyanskiy.

A maternidade Mariupol é um dos 18 hospitais e organizações que foram atacados na Ucrânia, comunicado à Organização Mundial da Saúde na quarta-feira. Esses ataques resultaram em pelo menos 10 mortes e 16 feridos, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mas, apesar do hospital, o cessar-fogo em algumas das principais cidades ucranianas parecia estar em vigor na quarta-feira, permitindo que civis fugissem de ataques que foram atacados por dias pela artilharia russa. No entanto, aqueles que ainda estão lutando para ter acesso aos materiais básicos, como água, alimentos e remédios, e ataques aéreos russos.

Os EUA e nações ocidentais são encontrados duramente ao presidente russo Vladimir Putin, o russos em resposta à invasão. Mas o governador Biden decidiu na quarta-feira não ajudar a Polônia a enviar suas caças MiG-29 para a Ucrânia. Os Estados Unidos podem ser vistos pela Rússia como uma medida uma guerra maior e que não sejam protegidos pela Rússia como medida uma guerra maior.

Um dos EUA disse na quarta-feira à CBS News que a Ucrânia atualmente não precisa dos MiGs que suas defesas antiaéreas têm sido capazes de impedir que a Rússia seja superioridade aérea. Os EUA continuarão a enviar assistência avançada, como armas antitanque e defesa, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, uma coletiva de imprensa na quarta-feira. Kirby também observou que a Ucrânia ainda tem “vários esquadrões de aeronaves totalmente capazes de missões”.

A secretária de imprensa da Casa Branca Jen Psaki, quarta-feira que todos alertam estar “atentos” à possibilidade de a Rússia usar armas usadas, ou biológicas na Ucrânia Em um comunicado , Psaki disse que o governo Biden está tomando nota do que ela chamou de falsas alegações da Rússia sobre laboratórios de armas biológicas na Ucrânia.

“Isso tudo é uma manobra óbvia da Rússia para justificar seu ataque premeditado, não provocado e injustificado à Ucrânia”, escreveu Psaki.

O Departamento de Estados dos EUA também contesta as alegações da Rússia Química, escrevendo em um comunicado: “É a Rússia que tem programas ativos de armas biológicas e biológicas”.

