Confinamento em Xangai leva moradores ao desespero

Por Devair G. Oliveira

O governo chinês continua a implementar uma estratégia de ‘tolerância zero’ o bloqueio de cidades inteiras, como é o caso da capital financeira da China e sede do porto mais movimentado do mundo, o povo de Xangai está despreparado para um surto tão grande e confinado em casa, estão levando alguns ao desespero, já houve caso de alguém saltar para a morte.

As autoridades de Xangai registraram nesta segunda-feira (18) as primeiras mortes por covid-19 do mais recente surto na cidade, que está sob confinamento há várias semanas. São três as pessoas que morreram, um com 89 e dois com 91 anos), tinham doenças como diabetes e hipertensão e segundo informaram não estavam vacinados contra o novo coronavírus, disse Wu Ganiu, da Comissão de Saúde da cidade. A totalidade de mortes na China, causadas pelo novo coronavírus, aumenta assim para 4.641.

A maioria dos 25 milhões de habitantes de Xangai está confinada em suas casas pela terceira semana.

Infelizmente um país onde só existem um partido onde é proibido manifestação e quem se opor pode ser preso. A China anunciou que 23.362 pessoas testaram positivo para o vírus nas últimas 24 horas, a maioria assintomáticos, e quase todos em Xangai.

O surto da variante Ômicron na cidade chinesa, de mais de 24 milhões de pessoas, já infectou pelo menos 320 mil pessoas desde março. É o pior surto na China desde o início da pandemia, mas apesar do alto número de casos, nenhuma morte atribuída à doença tinha sido registrada.

As autoridades locais continuam a adotar normas rigorosas, os moradores ficaram sem acesso à comida e necessidades diárias, diante do fechamento de supermercados e farmácias, e dezenas de milhares de pessoas foram colocadas em centros de quarentena, onde as luzes estão sempre acesas, o lixo se acumula e não existem chuveiros com água quente,

Qualquer pessoa com resultado positivo, mas que não tenha sintomas, deve passar uma semana em uma dessas instalações.

Com a internet hoje fica difícil até para os países ditadores esconder tudo, são muitos os relatos nas redes sociais que conta que a situação na China é preocupante, principalmente em Xangai, mas existem vários surtos por todo o país. Na sexta-feira (15), a cidade de Xian, no noroeste, anunciou um período de quatro dias de restrições ao movimento dos 13 milhões de habitantes, incluindo o fechamento de locais de entretenimento e restaurantes e proibições de alguns transportes que saem da cidade.

Na cidade de Wenzhou, as autoridades permitiram recompensas de até 50 mil yuans por informações sobre pessoas que esconderem seu estado de saúde, informou o portal de

Fonte: Redes sociais e The Paper.