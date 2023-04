Detida a mulher suspeita de entregar bomba que matou blogueiro militar russo 

Quem é o blogueiro pró-Putin morto em explosão em São Petersburgo

Oficiais russos disseram que Tatarsky, de 40 anos, foi morto no domingo (2), depois da explosão de uma bomba, em um café em São Petersburgo. Ele estava no local para um debate. Mais de trinta pessoas ficaram feridas, dez delas estão em estado grave, de acordo com as autoridades locais.

A imprensa russa diz que a bomba estava escondida em um presente que a suspeita teria dado ao blogueiro momentos antes da explosão.

O Ministério do Interior russo identificou a suspeita como Darya Tryopova, uma moradora de São Petersburgo de 26 anos que já havia sido detida por participar de manifestações antiguerra. A agência de notícias Interfax relatou sua prisão no final do domingo, mas depois disse que ela estava fugindo enquanto sua mãe e irmã eram convocadas para interrogatório.

O ministério incluiu o nome de Tryopova na lista de pessoas procuradas no país nesta segunda-feira (3).

Testemunhas disseram que a suspeita fez perguntas e conversou com Tatarsky durante o debate. Uma testemunha, Alisa Smotrova, disse que a mulher falou para Tatarsky que tinha feito uma estatueta do blogueiro, como presente, mas que os guardas pediram que ela a deixasse na porta, suspeitando que poderia ser uma bomba. Eles brincaram e riram, e então ela foi até a porta, pegou o objeto e deu a Tatarsky.