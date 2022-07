Forças russas foram redirecionadas a três regiões no sul da Ucrânia

As forças russas estão passando por um “enorme redirecionamento” de tropas para três regiões no sul da Ucrânia, no que parece ser uma mudança de tática de Moscou, afirmou um assessor sênior do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta quarta-feira (27).

As forças russas tomaram a segunda maior usina elétrica da Ucrânia, disse o assessor presidencial Oleksiy Arestovych em uma entrevista publicada no YouTube. Forças apoiadas pela Rússia haviam anunciado anteriormente a captura da usina de Vuhlehirsk, da era soviética e alimentada por carvão, no leste da Ucrânia.

“Eles conseguiram uma pequena vantagem tática, eles tomaram Vuhlehirsk”, disse Arestovych.

O assessor presidencial disse que a Rússia parecia estar passando de uma estratégia ofensiva para uma defensiva, usando ataques táticos para enfraquecer o potencial ofensivo da Ucrânia na crucial região industrial de Donetsk, no leste.

“(Isso) nos colocaria em uma posição em que não conseguiríamos libertar todo o nosso território e convocar negociações”, disse.

A Ucrânia deixou claro que pretende retomar a cidade de Kherson, no sul, que caiu nas mãos da Rússia nos primeiros dias da guerra.

