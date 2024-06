A direita avança nas eleições legislativa liderado por Marine Le Pen

Por Devair G. Oliveira

Notícias agora pouco do Jornal The Economist do Reino Unido, relatando sobre as eleições de hoje na França.

APÓS A primeira votação, uma projeção inicial dos resultados sugere que a França provavelmente se encaminhará para um parlamento dominado pela direita. Tal como as pesquisas nacionais previam, o Rally Nacional (RN), um partido de direita liderado por Marine Le Pen e o seu jovem protegido, Jordan Bardella, parece prestes a tornar-se o maior partido na câmara baixa do parlamento. A Ipsos, uma empresa de sondagens, prevê que conquistará entre 230 e 280 cadeiras (incluindo os republicanos liderados por Eric Ciotti) – contra apenas 88. Isto não alcançaria a maioria, para a qual são necessários 289 votos. A Nova Frente Popular (NFP), uma aliança de esquerda, poderia obter de 125 a 165 assentos. Tanto a direita como a extrema-esquerda apresentaram uma série alarmante de políticas externas, bem como reformas económicas imprudentes que poderiam enfraquecer a NATO e o Ocidente.

A Ensemble, a coligação centrista do presidente Emmanuel Macron, enfrenta perdas brutais. Muitos dos seus candidatos foram eliminados da corrida num sistema em que os que apresentam um desempenho inferior não avançam para a segunda rodada.

