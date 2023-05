Linha vermelha cruzada: Rússia e Bielorrússia firmam acordo explosivo para armas nucleares em território bielorrusso

em Geopolítica – Internacional – Defesa etc.

Segundo o noticioso The Moscow Times, os Ministros da Defesa da Rússia e da Bielorrússia tomaram uma decisão importante, no que diz respeito à segurança no mundo, ao assinarem um acordo que estabelece o armazenamento de armas nucleares táticas na Bielorrússia.

Esse acordo representa uma medida significativa na cooperação militar entre os dois países e tem implicações de longo alcance para a segurança regional e global.

De acordo com o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, a Rússia manterá o controle total sobre as armas nucleares táticas implantadas na Bielorrússia, incluindo a decisão de utilizá-las.

Essa clara atribuição de responsabilidade visa garantir a segurança e a estabilidade russa, ao mesmo tempo em que manda um claro recado ao presidente Zelensky e demais países ocidentais que estão enviando armas para a Ucrânia.

Autoridades russas e bielorrussas consideraram a medida motivada pela hostilidade do Ocidente.