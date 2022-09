Lista de monarcas da Escócia

O monarca da Escócia era o chefe de estado do Reino da Escócia. De acordo com a tradição, o primeiro Rei dos Escoceses foi Kenneth MacAlpin (também conhecido como Cináed mac Ailpín ou Kenneth I), que fundou o reino em 843. A distinção entre o Reino da Escócia e o Reino dos Pictos é mais um produto de um posterior mito medieval e confusão de uma mudança de nomenclatura. Rei dos Pictos se transformou em Rei de Alba por causa da mudança dos anais do latim para gaélico por volta do final do século IX.

O Reino dos Pictos passou a ser conhecido como Reino de Alba em gaélico, mais tarde ficando conhecido como Escócia em escocês e inglês; o termo permanece o mesmo até os dias de hoje. Ao final do século XI, os reis começaram a usar o termo em latim rex Scottorum, ou Rei dos Escoceses, para referirem-se a si mesmos. Esse título caiu em desuso em 1707, quando a Escócia uniu-se ao Reino da Inglaterra para formar o Reino da Grã-Bretanha. Assim, Ana se transformou na última monarca dos reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda e a primeira da Grã-Bretanha. Os reinos já partilhavam o mesmo monarca desde a União das Coroas em 1603. Carlos II foi em 1651 o último monarca escocês a ser coroado na Escócia.

Dinastia de Alpin

Dinastia de Dunkeld

Dinastia de Sverre

Nome Retrato Nascimento Casamento Morte Ref Margarida

19 de março de 1286 –

26 de setembro de 1290 (4 anos e 191 dias) 9 de abril de 1283

filha de Margarida da Escócia e Érico II da Noruega Não se casou 26 de setembro de 1290

7 anos [29]

Primeiro Interregno (1290–1292)

Dinastia de Balliol

Nome Retrato Nascimento Casamento Morte Ref João

17 de novembro de 1292

– 10 de julho de 1296

(abdicou) (3 anos e 236 dias) c. 1249

filho de João I de Balliol e Devorguila de Galloway Isabel de Warenne

9 de fevereiro de 1281

1 filho 25 de novembro de 1314

65 anos [30]

Segundo Interregno (1296–1306)

Dinastia de Bruce

Nome Retrato Nascimento Casamentos Morte Ref Roberto I

25 de março de 1306 –

7 de junho de 1329 (23 anos e 74 dias) 11 de julho de 1274

filho de Roberto de Bruce, 6.º Lorde de Annandale e Marjorie, Condessa de Carrick Isabel de Mar

1295

1 filha 7 de junho de 1329

54 anos [31] Isabel de Burgh

1302

4 filhos David II

7 de junho de 1329 –

22 de fevereiro de 1371 (41 anos e 260 dias) 5 de março de 1324

filho de Roberto I e Isabel de Burgh Joana de Inglaterra

17 de julho de 1328

sem filhos 22 de fevereiro de 1371

46 anos [32] Margarida Drummond

20 de fevereiro de 1364

sem filhos

Dinastia de Stuart

Comunidade

Nome Retrato Nascimento Casamento Morte Oliver Cromwell

25 de dezembro de 1653

– 3 de setembro de 1658(4 anos e 252 dias) 25 de abril de 1599

filho de Robert Cromwell e Elizabeth Steward Elizabeth Bourchier

22 de agosto de 1620

9 filhos 3 de setembro de 1658

59 anos Richard Cromwell

3 de setembro de 1658

– 7 de maio de 1659

(renunciou) (246 dias) 4 de outubro de 1626

filho de Oliver Cromwell e Elizabeth Bourchier Dorothy Maijor

maio de 1649

9 filhos 12 de julho de 1712

85 anos

Dinastia de Stuart (restaurada)