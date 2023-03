MACRON ATROPELA PARLAMENTO POR REFORMA PREVIDENCIÁRIA

O presidente da França Emmanuel Macron impõe sua reforma da Previdência na França sem voto dos deputados.

A reforma da previdência proposta pelo governo, adiciona dois anos de trabalho para que os franceses possam se aposentar, aumentando a idade para a maioria das carreiras de 62 para 64 anos a partir de 2030.

A primeira-ministra Isabel Borne invocou o artigo 49:3 da constituição, que visa acionar um dispositivo que permite a imposição de legislações sem aprovação parlamentar. Isso porque Macron teme que o projeto não seja aprovado por votação, mesmo ele já tendo sido aprovado no Senado anteriormente.

A decisão governamental de impor a aprovação está causando tensão no país. Há mais de uma semana protestos tomaram as ruas de Paris. Trabalhadores de serviços como transporte e coleta de lixo estão de greve, o que acarretou em mais de 5 mil toneladas de detritos espalhados pela cidade.

Em retaliação no congresso, tanto a extrema esquerda (liderada por Jean-Luc Mélenchon) e a direita (representada em declaração por Marine Le Pen) ameaçou uma moção de censura ao governo, que seria debatida nos próximos dias. Se uma moção de censura for bem-sucedida, Macron tem poder em mãos para dissolver a Assembleia Nacional e convocará novas eleições.

Uma moção de censura é um instrumento no qual partidos políticos entram com representação no Congresso exigindo responsabilidade política do poder executivo.

Publicado por: siga >> @phvoxcanal