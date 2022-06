Milhares de bovinos mortos devido a onda de calor no Kansas

O calor record que varre os EUA está tendo um efeito mortal no gado, com o Kansas relatando 2.000 bovinos mortos.

Esta semana, o National Weather Services (NWS) previu calor em partes da costa do Golfo e se espalhando para os Grandes Lagos no centro-oeste, com mais extremo de 100 milhões de americanos recomendados a ficar dentro de casa para combater o calor.

O Kansas foi duramente alcançado e sendo também. O estado está entre os três maiores produtores de carne bovina do país, onde há o dobro de vacas do que pessoas, ea carne bovina está entre suas principais exportações .

De acordo com a Agência Ambiental dos Estados Unidos (EPA), as ondas de calor nos EUA aumentaram constantemente em frequência, e intensidade em quatro décadas desde a década de 1960.

Ele diz que o número anual de ondas de calor aumentou de duas na década de 1960 para a década da década de 2010. calor durava cerca de 20 dias, na década de 2010 chegou a 70 dias em média.

“O que está claro é que a questão do estresse térmico do gado (e humano, aliás) se tornará cada vez mais desafiadora para os pecuaristas, à o mundo aquece”, disse Philip Thornton, pesquisador climático e professor autor de um relatório de medida de 2021 . sobre o impacto do aumento do calor no gado.

Gerald C Nelson seu coautor do relatório, uma sua conta mais pessoal.

Nelson, economista agrícola e professor emérito da Universidade de Illinois Urbana-Champaign (UIUC), é de uma família de criadores de gado. Só os últimos nos dois últimos anos, seu testemunhou único que destruiu a sua área de pastagem e os grandes danos à física.

Thornton, estrategista de pesquisa da Netherlands Food Partnership e professor da Universidade de Edimburgo, disse que existem medidas que os agricultores podem tomar para cuidar de seu alimento durante um calor tão extremo, mas depende da viabilidade.

Ele é melhorar os sistemas de ventilação e ar livre, os casos de aditivos térmicos podem ajudar a lidar com estresse térmico em automóveis.

Mas pode aumentar o custo acrescentado. Isso é uma vez que os produtos já estão preocupados com o aumento da invasão da Ucrânia pela Rússia e o impacto após o fornecimento global de grãos.

“A longo prazo, eficaz de enfrentar os nossos exercícios”, o desafio de exercícios para reduzir como reduzir os gases eficientes e mais abrangente possível disse ele.

Segundo algumas notícias, em outros estados onde o calor é o mesmo não teve morte de gado.