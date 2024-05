Morre o presidente Raisi do Irã, e outros altos funcionários, na queda do helicóptero?

Ministro das Relações Exteriores entre autoridades e tripulantes a bordo quando a aeronave caiu, sem deixar sobreviventes.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, à esquerda, e o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, morreram em um acidente em 19 de maio

Foi confirmado que o presidente Ebrahim Raisi, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros e outros altos funcionários morreram num acidente de helicóptero, após uma longa busca noturna sob densas nuvens e neve no terreno montanhoso da província acidentada do Leste do Azerbaijão, no Irão.

O acidente desafia a liderança sênior do país, com o Irã no meio de tensões regionais e globais intensificadas centradas na guerra em Gaza .

Ebrahim Raisi, presidente do Irã

O líder iraniano de 63 anos, foi durante muito tempo visto como a próxima na linha de sucessão do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, a autoridade máxima do país.

Raisi era um religioso conservador de linha dura com laços profundos com o judiciário e a elite religiosa do Irã.

Com pouco mais de 20 anos, foi nomeado promotor em diversas cidades até conseguir um cargo na capital Teerã para trabalhar como procurador-adjunto em 1989.

Sua primeira tentativa de ganhar a presidência em 2017 falhou, mas ele finalmente conseguiu em 2021.

Raisi subiu na hierarquia ao longo dos anos, tornando-se em 2016 presidente do Astan Quds Razavi (AQR), a maior doação religiosa em Mashhad, o que consolidou o seu estatuto no establishment iraniano. O AQR é um colossal bonyad, ou fundo de caridade, que possui bilhões de dólares em ativos e é o guardião dos santuários do Imam Reza, o oitavo imã xiita.

O mais recente presidente iraniano tem enfrentado polêmica ao longo dos anos.

Em 1988, fez parte de uma comissão que supervisionou uma série de execuções de presos políticos. Isso o tornou impopular entre a oposição iraniana e levou os EUA a impor-lhe sanções.

Mais recentemente, ficou irritado com a posição dos EUA em relação ao acordo nuclear do Irã de 2015 – conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA) – e com a incapacidade de outros signatários de salvar o pacto. Como resultado, anunciou que o Irã estava a intensificar o seu programa nuclear, mas também disse que não estava interessado em construir uma bomba.

Raisi também era um forte aliado do presidente sírio, Bashar al-Assad, apoiando a guerra do seu governo contra a oposição síria, que deixou centenas de milhares de mortos.

Ele também liderou o país durante os protestos de 2022 sobre a morte de Mahsa Amini sob custódia da polícia moral do Irã, período durante o qual a ONU disse que o Irã cometeu crime contra a humanidade em sua repressão.

Mais recentemente, Raisi liderou o Irã num impasse com Israel devido à guerra em curso em Gaza.

O Irão tem-se manifestado abertamente contra a guerra , tal como o fizeram os seus aliados regionais no chamado “eixo de resistência” a Israel e aos seus aliados ocidentais.

Hossein Amirabdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã

O principal diplomata iraniano, que estava com o Presidente Raisi no helicóptero que caiu, desempenhou um papel significativo na mudança da política externa do Irão, do compromisso com o Ocidente para a melhoria das relações com os seus vizinhos regionais.

Amirabdollahian, de 60 anos, ocupou vários cargos no Ministério das Relações Exteriores do Irã desde 1997, inclusive como embaixador no Bahrein e vice-ministro das Relações Exteriores para assuntos árabes e africanos.

Raisi o nomeou ministro das Relações Exteriores depois que ele se tornou presidente em 2021.

Amirabdollahian ajudou a restaurar os laços diplomáticos do Irão com a Arábia Saudita como parte de um acordo mediado pela China e visitou o reino em 2023, num grande descongelamento das relações entre os dois países.

Desde o início da guerra em Gaza, Amirabdollahian tem viajado pelo Médio Oriente para se coordenar com aliados, incluindo o Hezbollah no Líbano, e transmitir as posições do Irão aos países da região.

Ele tinha doutorado em relações internacionais pela Universidade de Teerã.

Malik Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental

Malek Rahmati foi recentemente nomeado novo governador da província do Azerbaijão Oriental pelo gabinete iraniano.

Antes disso, ele desempenhou diversas funções no sistema político iraniano.

Anteriormente, foi nomeado chefe da Organização de Privatização do Irão, bem como vice-diretor da AQR.

Rahmati também já foi chefe da Organização Econômica Razavi, que foi criada no final da década de 1990 para obter os recursos financeiros da AQR; e membro do conselho de administração e vice-chefe da Organização Económica Kowsar, uma entidade activa em muitos sectores económicos, incluindo mineração, agricultura e saúde.

Rahmati também ocupou várias outras cargas gerenciais no Ministério do Interior do Irã.

Aiatolá Mohammad Ali Al-Hashem, representante do líder supremo iraniano no Leste do Azerbaijão

O representante do líder supremo na província do Azerbaijão Oriental e imã na cidade de Tabriz, Mohammad Ali Ale-Hashem, também estava entre os mortos.

Ale-Hashim também foi membro da câmara provincial do Conselho de Conveniência e deputado provincial da Assembleia de Peritos.

Quem mais foi morto?

Sardar Seyed Mehdi Mousavi, chefe da equipe de guarda de Raisi, o piloto do helicóptero, Coronel Seyed Taher Mostafavi, o co-piloto Coronel Mohsen Daryanush e o técnico de voo Major Behrouz Ghadimi, também morreram no acidente.

O analista de aviação Kyle Bailey disse à Al Jazeera que a falta de comunicação do piloto do helicóptero ou de outro membro da tripulação provavelmente significa que o acidente foi devido a um “sério problema de controlabilidade”.

Se um presidente tiver um problema técnico sério durante o voo, a primeira tarefa do piloto é “manter o avião voando, e então as comunicações seriam a segunda”, disse ele.

A partir da esquerda: o técnico Behrouz Ghadimi, o piloto Seyed Taher Mostafavi e o copiloto Mohsen Daryanush, a tripulação do helicóptero que levou o presidente iraniano Ebrahim Raisi a bordo e caiu na província iraniana do Azerbaijão Oriental em 19 de maio de 2024.

FONTE: AL JAZEERA