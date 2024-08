Na Venezuela 16 mortos são relatados enquanto o povo protesta contra Maduro

O presidente Nicolás Maduro acusou a líder da oposição María Corina Machado e o candidato presidencial Edmundo González de “violência criminosa” e um aliado próximo pediu sua prisão.

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado e o candidato presidencial Edmundo González cumprimentam apoiadores em Caracas na terça-feira. (Matias Delacroix/AP) – Por Samantha Schmidt – Ana Vanessa Herrero

Atualizado em 31 de julho de 2024

CARACAS, Venezuela — Enquanto os venezuelanos saíam às ruas para um segundo dia de protestos na terça-feira, o presidente Nicolás Maduro acusou a líder da oposição María Corina Machado e o candidato presidencial Edmundo González de “violência criminosa”, e um aliado próximo pediu suas prisões.

Os manifestantes estão exigindo que Maduro publique dados de votação em uma eleição que eles dizem que ele roubou, e o socialista autoritário respondeu com força. Pelo menos 16 pessoas foram mortas em confrontos em todo o país desde a votação de domingo, de acordo com o grupo de direitos Foro Penal e uma pesquisa em hospitais. Os mortos incluem um soldado, disse o Ministério da Defesa.

Jorge Rodríguez, presidente da assembleia nacional controlada por Maduro e irmão do vice-presidente de Maduro, culpou Machado e González pela violência e exigiu suas prisões. O governo, ele disse, não negocia com “fascistas”.

Mais cedo na terça-feira, homens mascarados de preto forçaram o líder da oposição Freddy Superlano e dois membros de sua equipe a entrar em um veículo em Caracas e os levaram embora. O Ministério Público disse que mais de 700 pessoas foram presas.

Os ataques e ameaças são uma escalada para Maduro, que alega ter vencido a reeleição no domingo, apesar das pesquisas de boca de urna e, segundo a oposição, dos próprios registros do governo que mostram que González ganhou o dobro de votos. O Carter Center, convidado pelo governo para observar a eleição, disse na terça-feira à noite que “ela não atendeu aos padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada democrática”.

Enquanto manifestantes em toda a Venezuela e líderes em todo o mundo exigem que Maduro prove que venceu, ele está redobrando a pressão contra os oponentes.

“Há claramente uma determinação absoluta e total de não respeitar a vontade popular do povo por meio de seu voto, e de nunca respeitar o protesto pacífico nas ruas”, disse Alfredo Romero, presidente do Foro Penal. “Isso envia um sinal claro de autoritarismo que sempre existiu, mas está aumentando.”

Na segunda-feira à noite, os líderes da oposição enviaram impressões de registros de centros de votação compilados por milhares de cidadãos observadores eleitorais, que, segundo eles, provaram a vitória de González.

“Defenderemos cada voto e garantiremos que o regime reconheça o que o mundo inteiro sabe”, disse Machado a uma multidão de pessoas do lado de fora da missão da ONU em Caracas: “Edmundo é nosso próximo presidente”.

González dirigiu-se às forças armadas: “Não há razão para reprimir o povo da Venezuela”.

“Insistimos que vocês respeitem a vontade do povo” expressa na eleição e “parem a repressão de protestos pacíficos”, ele disse em uma mensagem no X. “Vocês sabem o que aconteceu no domingo… A verdade é o caminho para a paz.”

Milhares de venezuelanos chegaram à capital, de moto e a pé, muitos vindos de bairros operários que antes apoiavam Maduro e seu mentor, Hugo Chávez, o fundador do estado socialista.

Alguns carregavam recibos. Enquanto González e Machado se dirigiam à multidão, um homem se aproximou acenando com uma longa fita de papel — um de dezenas de milhares de registros de votação que, juntos, diz a oposição, mostram que González venceu.

“Temos provas!” gritou o homem.

Machado e González acenam com registros de votação que, segundo eles, provam que ele venceu a eleição presidencial.

Maduro, falando a apoiadores no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, provocou González.

“Venha atrás de mim. Estarei esperando por você em Miraflores”, ele disse. “Venha atrás de mim, covarde.”

Os Estados Unidos rejeitaram os pedidos de prisão dos líderes da oposição.

“Os venezuelanos têm o direito constitucional de expressar suas opiniões livremente e sem represálias”, escreveu Brian A. Nichols, secretário de Estado adjunto para assuntos do Hemisfério Ocidental, no X. “Ações para deter ou prender membros da oposição democrática mostram que, na falta de evidências para apoiar as alegações eleitorais de Maduro, ele recorre à repressão.”

contradita por pelo menos duas fontes independentes.

Um grupo sediado em Caracas que obteve resultados oficiais de uma amostra aleatória de 971 centros de votação em todo o país estimou que González recebeu 66% dos votos, contra 31% de Maduro.

A Edison Research, sediada em Nova Jersey, que entrevistou 6.846 eleitores quando eles saíram de 100 locais de votação no domingo, registrou 65% para González e 31% para Maduro.

Os pesquisadores consideram resultados quase idênticos produzidos por duas metodologias diferentes uma forte evidência de precisão.

A oposição, que reuniu o que diz ser mais de 80% dos registros de votação no domingo, diz que eles mostram que González venceu com 67%, contra 31% de Maduro .

O Carter Center, sediado em Atlanta, que enviou 17 observadores e especialistas para cá no final de junho, disse que não poderia “verificar ou corroborar os resultados” declarados pelo conselho eleitoral venezuelano, “e a falha da autoridade eleitoral em anunciar resultados desagregados por seção eleitoral constitui uma grave violação dos princípios eleitorais.

“O processo eleitoral da Venezuela não atendeu aos padrões internacionais de integridade eleitoral em nenhuma de suas etapas e violou inúmeras disposições de suas próprias leis nacionais.” Os problemas, disse o centro, incluíam restrições a candidatos, à sociedade civil e à mídia, o uso de recursos do governo para impulsionar Maduro e disposições inadequadas para o registro de eleitores.

Os Estados Unidos e vários países latino-americanos disseram que o governo deveria divulgar os registros nos quais o conselho está baseando sua alegação de que Maduro venceu. Eles incluem Colômbia e Brasil, países vizinhos com líderes esquerdistas que tiveram relações amigáveis ​​com Maduro.

“É normal que haja uma disputa”, disse o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, um leão da esquerda latino-americana, à TV Globo na terça-feira. “Como você resolve essa disputa? Apresentando os registros de votação.”

“Se houver alguma dúvida entre a oposição e o governo, a oposição faz uma queixa e vai esperar que os tribunais tomem uma decisão, que teremos que aceitar. Estou convencido de que é um processo normal e pacífico.”

Os aliados venezuelanos Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Síria expressaram apoio a Maduro, assim como os amigos latino-americanos Cuba, Nicarágua, Bolívia e Honduras.

No bairro de Chacao, em Caracas, uma caravana de centenas de motocicletas foi interceptada pela Guarda Nacional, que disparou gás lacrimogêneo e balas de borracha contra eles.

Rafael Gutierrez, um mecânico de 30 anos de Petare, uma das maiores favelas da Venezuela, disse que a caravana estava “protestando pacificamente” até a chegada da Guarda Nacional.

“Todos nós vimos como ele nos enganou”, disse Gutierrez. “Não queremos um banho de sangue. Temos família e amigos apoiando nossa causa. Agora está nas mãos de Deus.”

Do lado de fora da missão da ONU, manifestantes esperando por González e Machado agitavam placas vermelhas, amarelas e azuis e cantavam o hino nacional. Uma faixa aconselhava: “Vamos com a verdade e sem violência.”

“Você pode ver, você pode sentir, Edmundo é presidente”, eles gritavam — em espanhol, rima — e a palavra que ecoou pela capital nos últimos dois dias: “Libertad!” “Liberdade!”

Entre os milhares que esperavam sob o sol tropical do meio-dia, havia um grupo de mulheres na faixa dos 60 anos que serviram como observadoras eleitorais no domingo. Algumas ficaram em seus centros de votação das 4 da manhã até depois da meia-noite para monitorar a votação e coletar os registros de votação.

“Estamos saindo dessa”, disse Virginia Castro Saporiti, 61. “Maduro tem o poder, mas María Corina tem a autoridade. … Isso vai cair, com pressão nacional e internacional, e a força de um país inteiro que quer mudança.

“Sabemos que as horas e os dias que virão serão difíceis, mas continuaremos até o fim.”

Na segunda-feira, multidões marcharam até Miraflores , congestionando o trânsito, batendo panelas e frigideiras e exigindo o fim do estado socialista. Em todo o país, manifestantes queimaram outdoors de Maduro e destruíram estátuas de Chávez.

Manifestantes entram em confronto com a Guarda Nacional da Venezuela em Caracas na segunda-feira. (Henry Chirinos/EPA-EFE/Shutterstock)

Pelo menos 177 pessoas foram detidas, disse o Foro Penal.

Quarenta e oito soldados e policiais ficaram feridos, disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, no que ele chamou de “ações violentas promovidas pela extrema direita venezuelana” durante um “golpe de estado midiático” apoiado pelo “imperialismo norte-americano”.

As manifestações aparentemente espontâneas pareceram se destacar das diversas ondas de agitação civil direcionadas ao governo venezuelano ao longo dos anos, pois incluíam antigos apoiadores de Chávez, Maduro e seu movimento, chamado chavismo.

“A montanha inteira está caindo. Ninguém mais quer isso”, disse Deivis Limis, 40.

Ele disse que caminhou por uma rodovia na segunda-feira por mais de quatro horas, saindo de seu bairro de Caucaguita para se juntar à multidão na capital.

“Não estamos protestando, estamos pedindo nossos votos. Ele perdeu uma derrota clara. Ele tem que sair”, disse Limis. “Não podemos continuar nesse jugo que ele tem sobre nós.”

Em Petare, onde grandes protestos ocorreram na segunda-feira, as ruas estavam vazias na terça-feira, e a maioria dos negócios estava fechada.

Um grupo de cerca de 50 homens fortemente armados, vestidos de preto e com os rostos mascarados, guardavam as saídas.

No bairro 23 de Enero, colectivos — motociclistas que apoiam Maduro — impediram os moradores de comparecerem ao protesto em frente à missão da ONU, de acordo com um morador que falou sob condição de anonimato por medo de represálias.

Maduro ordenou que as forças de segurança reprimissem os protestos em uma “mobilização máxima”.

“Já vimos esse filme antes”, ele disse em comentários televisionados na segunda-feira. “Sabemos como enfrentar essas situações e como derrotar as violentas.”

Venezuelanos protestam com forças de segurança em Caracas. (Fernando Vergara)

Maduro está sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional, a primeira investigação desse tipo na América Latina, sobre alegações de que suas forças de segurança participaram da tortura e execuções extrajudiciais de dissidentes durante revoltas de rua contra ele em 2017.

Scott Clement em Washington e Marina Dias em Brasília contribuíram para esta reportagem.