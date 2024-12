Os perigos de um mundo unipolar

Num discurso apelativo durante a visita presidencial a Moscovo, em 2009, Obama afirmou que “a

América quer uma Rússia forte, pacífica e próspera.” Estas palavras foram repetidas pelo então vicesecretário de estado, Antony Blinken, numa entrevista em 2017. A aproximação entre a Casa Branca e o

Kremlin começou a dar errado precisamente quando ficou claro que não tinham o mesmo entendimento do

que significa uma Rússia forte. Para Washington, uma Rússia forte traduz-se num Estado que não tem

ambições imperiais, que consegue enquadrar-se adequadamente na sua esfera de influência. No entanto,

na visão do Kremlin, uma Rússia forte é sinónimo de um Estado que não é satélite de ninguém, uma nação

que lembra o grande império russo no auge da sua glória. Estas visões contrastantes sobre o que a Rússia

precisa de ser explicam o conflito em curso em pleno coração da Europa.

Embora a maior parte das pessoas no Ocidente já tenha decidido que as ambições geopolíticas

de Vladimir Putin são a causa da guerra russo-ucraniana, a verdade é que este não é o quadro geral. As

evidências sugerem que há um segundo ego envolvido, que viu o desejo de Kiev de aderir à NATO como

a munição certa para terceirizar um conflito que não poderia travar directamente, com vista a instigar a

mudança de regime no Kremlin, conter o avanço da influência de Moscovo, paralisar a economia russa,

expor as fraquezas do exército russo, minar a aproximação entre Moscovo e Berlim, e reforçar a consciência

dos europeus sobre a importância da América na sua própria segurança.

A caminho do terceiro ano, o exército russo, que antes desta prolongada ‘‘operação especial’’ era

percebido como uma força militar demolidora, vê agora o seu status ser fortemente questionado; a

Alemanha, que era um dos principais parceiros comerciais da Rússia na Europa, tornou-se o terceiro maior

financiador do esforço de guerra ucraniano; a economia russa, que atravessava uma das suas melhores

fases desde os tempos soviéticos, vem sendo pressionada a desacelerar com inúmeros pacotes de

sanções; e Putin, o até então aparentemente líder vitalício, vê de alguma forma o seu futuro político refém

do dimensão da vitória no final da guerra.

Dito isto, os termos das guerras por procuração se acumulam neste conflito e são irrefutáveis.

Revelam claramente que o inimigo da Federação nesta contenda é muito maior do que o exército ucraniano.

Embora seja inegável que todo este caos também tem muito a ver com o orgulho da Rússia, esta guerra é

principalmente sobre o orgulho da América, que pretende consolidar a sua posição de número um sem ser

seguido por um número dois – ou pelo menos não por um número dois tão determinado em conquistar o

trono. E se a isto somarmos a adesão da Suécia e da Finlândia à aliança transatlântica após rumores de

que assim que a Rússia terminasse na Ucrânia avançaria para outras partes da Europa, torna-se mais

evidente que Washington precisa continuar a retratar Moscovo como um monstro insaciável, já que a

subserviência dos europeus em grande parte depende disso.

Na entrevista de Fevereiro com o antigo pivot da Fox News, Tucker Carlson, Putin revelou que

foi repetidamente rejeitado pelos presidentes Bill Clinton e George Bush, ambas as vezes em que

expressou o desejo da Rússia de aderir à NATO. Numa terceira tentativa de regenerar os laços com o

Ocidente, propôs a criação de um sistema comum de defesa antimíssil, que também foi solenemente

rejeitado.

A recusa a uma parceria estratégica que iria ajudar a estancar as fissuras herdadas da Guerra

Fria sugere uma razão óbvia: Washington precisa manter o Kremlin do lado oposto da trincheira da NATO,

ou pelo menos no lado de fora, o mais longe possível do perímetro da aliança, para não atrapalhar o seu

domínio sobre a Europa e, consequentemente, enfraquecer o seu posicionamento global.

Vale recordar que em 2005, Bush, um dos presidentes americanos que recusou a entrada da

Federação Russa na NATO, anunciou o apoio dos Estados Unidos à adesão da Ucrânia à aliança.

Paralelamente, quando analisamos a composição da organização, especialmente os Estados-membros

que foram admitidos nos últimos vinte e cinco anos, torna-se claro que não há nenhuma razão lógica para

vetar a adesão da Rússia. Senão, que vantagens Estados como a Lituânia, Letônia e Monte Negro,

minúsculos e com indústrias de defesa insipientes, podem oferecer a NATO e a Rússia não? Aqui,

certamente o critério da democracia consolidada também não se aplica. A Turquia não é um grande

exemplo de democracia liberal, mas é um membro histórico da coligação.

A única explicação que faz algum sentido é que acolher a Rússia na aliança transatlântica passa

uma mensagem errada aos europeus. Desconstrói a narrativa sobre a força ‘maligna’ que opera o Kremlin

e que precisa ser desmantelada – uma caricatura amplamente propagada no Ocidente, de um monstro

terrível que os europeus aprenderam a odiar de forma religiosa. No entanto, quando os líderes europeus

perceberem que a sua fé na narrativa exagerada de Washington nublou o seu julgamento, verão que,

apesar de certos excessos, o regime de Moscovo não é nenhuma espécie de aberração, é apenas o último

garanhão na Europa que se recusa a ser castrado. Por conseguinte, deixarão de viver assombrados, e

desse dia em diante, a América e a NATO não serão mais centrais.

Embora a China, a Coreia do Norte e o Irão também estejam no Radar da NATO, o alvo

significativo da aliança é a Federação Russa, que, como sucessora da União Soviética, herdou o status de

adversário histórico da América na liderança global. O argumento de que as bases americanas na

Alemanha, Bélgica, Espanha, Grécia, Mar Negro, Polonia, Portugal, Reino Unido e nos Balcãs servem para

proteger a europa da ameaça iraniana é claramente um falso pretexto. Os europeus não precisam de ajuda

externa para se defenderem dos mísseis balísticos do Irão. Muitas das forças nacionais da Europa têm

mais poder de fogo do que a Guarda Revolucionária Islâmica. E se considerarmos a unidade dos europeus,

torna-se ainda mais evidente que o velho continente não necessita da ajuda de terceiros para travar um

exército comparativamente marginal.

Num cenário em que a Rússia passa de nação hostil a aliada, é provável que as bases americanas

e da NATO na Europa corram o risco de serem desativadas, já que muitos dos estados-membros terão

sérias dificuldades em justificar a continuidade de contingentes militares estrangeiros nos seus territórios.

Mas se a aliança se mantiver, a Rússia também quererá participar na guarnição da Europa, o que tenderá

a expandir a sua influência em zonas sob o domínio da América.

Isto é obviamente inaceitável para Washington, uma vez que o declínio da influencia militar pode

abrir caminho ao declínio de outros tipos influência – política, económica, cultural e até fazer com que o

espírito avassalador da Europa, nocauteado na segunda guerra mundial, se reanime e entre na fila para

disputar a coroa.

A guerra cognitiva

Nestes tempos pós-Guerra Fria, marcados pela ampla manipulação da opinião pública, os

corações e as mentes tornaram-se os principais campos de batalha entre Washington e Moscovo. Embora

a Rússia também tem somado alguns pontos, os Estados Unidos têm sido retumbantes devido a sua

notável capacidade de transformar o seu medo de ser derrotado pela Federação Russa numa ameaça

crítica à segurança da Europa. E hoje, o medo está tão impregnado na percepção de Bruxelas que

desconsidera que com a abordagem certa, é possível trazer a Rússia de volta a família europeia.

Mas mesmo que as desconfianças e os receios entre europeus e russos sejam justificáveis, não

existem diferenças que sejam verdadeiramente irreconciliáveis, que impeçam povos da mesma matriz de

viverem lado a lado, superarem as divergências e avançarem de qualquer forma.

Se existe uma nação no espaço europeu cujo crime merece a cadeira eléctrica, essa nação é a

Alemanha. Nada do que os russos disseram ou fizeram em oitenta anos se compara aos doze anos de

terror da Alemanha nazi. Mas se apesar de tudo foi possível deixar de lado velhas mágoas, perdoar, sarar

as feridas e seguir em frente, por que não é possível dar à Rússia a chance de se tornar parte de uma

irmandade europeia mais ampla, algo que ela já é histórica, cultural e geograficamente?

Que a Rússia é invasora, é claro! Mas quem não é? As invasões estão enraizadas na alma da

Europa. E a América, talvez para compensar a sua tardia participação em expedições esclavagistas e

coloniais, tem, desde que se tornou grande, aproveitado cada vantagem que os seus dólares e mísseis lhe

proporcionam para desfigurar o destino de inúmeras nações em todo o mundo. A ocupação catastrófica do

Haiti; a participação no assassinato de Lumumba; a deposição de Nkrumah e Allende; o embargo injusto e

cruel a Cuba; os bombardeamentos na Síria; o caos no Iraque, no Afeganistão e na Líbia – são apenas

alguns dos empreendimentos sangrentos da América ao longo da sua jornada insana.

Hoje, quando se observa o desnorte do Congo, sessenta anos após a morte de Lumumba, fica

evidente o impacto sísmico que o assassinato do melhor líder de uma nação na fase mais decisiva da sua

história é capaz de causar. Portanto, o Congo, sob diversos parâmetros, é o melhor exemplo do pior que

se pode fazer a uma nação, e não foram os russos, os chineses, os norte-coreanos ou os iranianos que

fizeram isso.

Tão grave quanto as barbáries é o cinismo com que o Ocidente minimiza os seus próprios pecados

e inflama os defeitos dos seus adversários. E o que é surpreendente é que esta grosseira hipocrisia não se

esgota nas elites. Mesmo as pessoas comuns que não estão envolvidas com nenhuma forma de poder

fazem vista grossa às atrocidades cometidas pelos seus governos fora de porta, preferindo acreditar que

são apenas incidentes isolados ou danos colaterais resultantes de esforços genuínos para a

democratização do mundo.

O ponto mais alto de todo este cinismo, geralmente de fundo racista, encontra-se na mentalidade

de grande parte dos académicos ocidentais, cuja unanimidade relativamente à ameaça que o grupo de

nações consideradas hostis supostamente representa para a paz mundial contrasta com o que recomenda

à academia – mesmo nos casos em que a direcção apontada pelas evidências parece óbvia. Este tipo de

certeza popular, ou unanimidade colectiva, que não dá espaço ao mínimo de dúvida racional, deixa claro

que, tal como o chamado novo eixo do mal, o Ocidente também tem se servido da propaganda e da

desinformação para ‘‘formatar’’ a opinião dos seus cidadãos.

Imprensa russa vs imprensa ocidental

Conspirar contra o Kremlin é uma forma equivocada de influenciar a política interna russa. Esta

estratégia funcionou há pouco mais de trinta anos, nos últimos suspiros da União Soviética. Mas não

funciona mais. Ainda é certamente útil em muitos lugares – mas não contra um regime altamente coeso –

não contra a Federação Russa. Insistir em desmantelar os tentáculos de Moscovo apenas dá ao regime

mais munições para continuar a silenciar a dissidência e reforçar os sentimentos nacionais.

E é precisamente para blindar o nacionalismo russo que surge a infame mídia russa – muitos

diriam terrível, mas compreensível – um país praticamente sitiado, cujo adversário e os seus satélites atiram

de todas as direcções, não pode se dar ao luxo de ter uma imprensa que fragmenta a opinião pública –

não, se quiser virar o jogo, ou pelo menos resistir. Nem o ocidente se permite ter uma mídia plural, que

opere fora do espectro transatlântico.

As práticas de que a imprensa russa é amplamente acusada não são estranhas à atuação da

grande mídia ocidental. A única diferença é que a comunicação social russa é autêntica no seu alinhamento

político – não finge ser plural. De qualquer modo, todas padecem da mesma doença – a agenda estatal. O

tratamento depreciativo que os veículos de mídia ocidentais dão aos regimes não alinhados na órbita de

Washington, como forma de fortalecer a unidade transatlântica, expõe dramaticamente o casamento entre

a pauta editorial da chamada imprensa do ‘‘mundo livre’’ e as agendas estatais.

Esta abordagem unilateral explica porquê parece que os meios de comunicação transatlânticos

estão sempre tentando convencer o público da suposta superioridade moral do Ocidente. Explica também

porque razão, nos Estados Unidos, os militares que destruíram o Iraque são amplamente apresentados

como homens e mulheres valentes que fizeram enormes sacrifícios pela segurança nacional. Se

transformar agressores em heróis nacionais não é doutrinação, então precisamos resignificar o conceito de

doutrinação.

A desinformação russa – embora descarada, tal como os ataques cibernéticos e a interferência

nas eleições ocidentais – não é mais do que uma demonstração de força. Numa guerra, mesmo que fria,

uma superpotência não pode permanecer sempre na defensiva. De vez em quando também precisa contraatacar, e com a devida proporcionalidade.

O que se pode aprender com a Segunda Guerra Fria

Como quase todas as disputas pelo trono, a Nova Guerra Fria também não é entre o número dois

e o número quatro. É entre o número um e o número dois. O resto são apenas meios de manutenção e de

conquista do poder. Defender que o Ocidente está a travar uma guerra contra a Rússia é apenas uma

forma pomposa que a Europa encontrou de se sentir nobre entre os súbditos da América.

Os europeus precisam compreender que o lema de que ‘‘o inimigo do seu melhor amigo também

é seu inimigo’’, não se aplica quando esse indivíduo é o seu vizinho mais poderoso. O melhor a fazer é

reconciliá-los, para evitar que comecem a chover bombas no seu quintal.

Tentar pessoalizar a rivalidade entre estes Golias, depois de escolher um lado, também não facilita

a compressão do problema. É uma maneira pouco sensata de encarar a questão. É simplificar demais as

causas de uma guerra assente num perpétuo duelo de influências que remonta a quase um século. E no

caso do desdobramento na Ucrânia, embora pareça ser um acto inequívoco de agressão, é na verdade

uma acção preventiva de autodefesa – o último recurso da Rússia para parar a NATO onde está, depois

de várias tentativas fracassadas de resolver a questão através de meios diplomáticos.

Até aqui, se a Europa pode aprender alguma coisa com este conflito que eclodiu dentro das suas

fronteiras, é que quanto mais o Estado russo se vê forçado a defender-se, mais perigoso se torna, e quanto

mais isto acontece, mais insegura consegue deixar todo o espaço europeu. Isso deve forçar Bruxelas a

considerar outro tipo de abordagem. Infelizmente, os líderes europeus parecem estar tão preocupados em

cimentar a glória da América, que se esqueceram do que é mais importante: a Europa. Existem formas não

explosivas de moldar o rumo da política interna da Rússia, que não incluem a militarização da sua

vizinhança com armamento pesado dos Estados Unidos. E tratar Kremlin como o gigante que é também

ajuda.

Como é óbvio, ao longo desta guerra, a Ucrânia continuará a tentar, em vão, reafirmar as

prerrogativas da sua soberania. Mas no final não terá outra escolha senão renunciar ao sonho de

compartilhar a armadura da NATO, lamber as feridas e seguir em frente. Alguém poderia perguntar: ‘‘O que

o povo ucraniano ganha com isso?’’ O óbvio: a paz – a chance de pôr fim a uma gigantesca trilha de corpos

que se alarga todos os dias, bem como encerrar o ciclo de destruição massiva da sua preciosa

infraestrutura. Isso é tudo o que uma nação pequena ganha quando se deixa arrastar para uma guerra que

não é sua. Nós, em Angola, também aprendemos isso do jeito difícil.

Noutras circunstâncias, diria que transformar o direito de escolha de um Estado soberano numa

linha vermelha é absolutamente injusto e, por conseguinte, errado. O problema é que a justiça não é o

critério que define o certo e o errado na política internacional. O certo e o errado dependem dos actores,

dos lugares e dos interesses envolvidos. E na arena interestatal estas variáveis estão sempre a mudar, e

com elas o significado de justiça. Ou, na melhor das hipóteses, na política internacional, a justiça é

subjectiva, como fica expresso na resposta dura do Ocidente à Rússia – e, em contraste, na conivência da

Europa e no patrocínio amplo e inabalável dos Estados Unidos ao genocídio de Israel em Gaza.

Se Hong Kong, Taiwan e Macau podem tirar alguma lição do que está a acontecer, é que qualquer

apoio militar do Ocidente sob o pretexto de impulsionar a sua autodeterminação é simplesmente um meio

dissimulado de empurrá-los para o fogo cruzado entre Washington e Pequim, em um duelo indirecto que

não busca mais do que encravar as engrenagens da economia e da industria tecnológica chinesa, de forma

a frustrar o assalto de Pequim ao trono global.

Da mesma forma, em 2011, o povo da Líbia acreditou na aparente boa-fé da ajuda ocidental para

se desfazer do ”eterno” regime de Khadafi. No entanto, o que aconteceu depois não teve qualquer

semelhança com o que a revolução prometia. O desastre dos eventos de Trípoli, como muitas revoluções

antes, prova que o resultado de qualquer revolução militarizada pelo Ocidente é quase sempre catastrófico

– quando não dá lugar a uma ditadura militar, permite que grupos terroristas assumam o controle, ou

transforma o país numa zona de guerra entre facções criminosas. Este vazio de um poder central

frequentemente abre o caminho para o flagelo de uma guerra civil que tende a devastar a nação por

décadas.

A hostilização dos adversários da América

Qualquer medida europeia para impedir que a China seja maior que o Ocidente é uma solução

equivocada. A China já é maior que toda a Europa combinada em muitos aspectos. Jogar pedras no seu

caminho não ajuda a recuperar a glória perdida. É apenas uma tentativa desesperada de frustrar os

esforços de Pequim para se estabelecer à frente de Washington. Mas os europeus precisam deixar de se

sentir meio-americanos, têm de dar ao povo dos Estados Unidos o direito exclusivo ao orgulho americano;

precisam parar de partilhar com o povo americano o dever de tornar a ”América grande de novo.” Isso só

faz com que a Europa pareça mais pequena. Defender a Rússia, a China e os Estados Unidos deve ser

tarefa exclusiva dos cidadãos russos, chineses e americanos. O resto do mundo só tem que se preocupar

com a própria agenda e com a paz global.

Exacerbar a tensão com os principais adversários da América não é apenas contraproducente,

mas também irresponsável – força a Rússia e a China a juntarem-se ao Irão e à Coreia do Norte numa

coalizão equivalente à NATO – que é tudo o que o mundo precisa para quebrar a linha fina e frágil que nos

separa do armagedom.

A China e a Rússia não merecem um lugar na lista negra da Europa só porque estão determinadas

a destituir a América na liderança do mundo. E, historicamente, a América também não está errada ao

segurar as rédeas a qualquer custo. Por séculos, é assim que se domina o mundo. Nenhum império que

dominou antes o fez de forma amigável. Os que dominarão depois, provavelmente também não o farão.

Mas o que é inesperado é a disposição dos europeus de serem vassalos de uma jovem nação que

acabaram de fundar três séculos atrás. A satisfação da Europa em sacrificar a sua autodeterminação para

que a América permaneça no comando desafia a compreensão. Napoleão, Bismarck, Cromwell e Garibaldi

devem estar furiosos, enquanto Colombo resmunga – ‘‘não foi para isso que descobri a América!’’

Na hierarquia global, em cem anos a Europa passou da primeira posição para a quarta, atrás da

Rússia. À medida que os BRICS se solidificam como bloco de resistência, Bruxelas aproxima-se cada vez

mais do quinto lugar. A surpreendente despreocupação do velho continente face à sua crescente perda de

influência e à constante diabolização da Rússia leva-nos a questionar se os líderes europeus sabem o que

estão a fazer, se se esqueceram que não foram os russos que inventaram o comunismo. Mas seja o que

for que Washington tenha contado aos europeus, o que é certo é que o comunismo não é do diabo. É uma

solução defeituosa, mas vinda de corações bem-intencionados numa época cruel.

Para o bem de todos, os Estados europeus precisam deixar de ver no presidente dos Estados

Unidos o seu monarca constitucional. A Europa precisa estar ciente do perigo que o conforto que encontrou

no colo da América representa para o mundo. Fazer do espaço europeu uma extensão da jurisdição da

Casa Branca dá a Washington mais poder e influência que as Nações Unidas. E tanto poder nas mãos de

uma nação embriaga-a, faz com que pense que é excepcional, que as normas do Direito Internacional não

se lhe aplicam, ou que tem carta branca para agir fora dos limites internacionalmente acordados. Isto

explica o que temos visto neste mundo unipolar da América, cujos caprichos dos seus decisores não podem

ser contidos nem mesmo pela principal organização política global.

A mensagem que tudo isso envia é muito clara: se os actores, principalmente os europeus, que

podem contrabalançar a ordem internacional continuarem a curvar-se e a cerrar fileiras em torno de uma

nação tomada pelo complexo de deus, uma terceira guerra mundial, que poderá levar o mundo pelos ares,

será inevitável. A boa notícia é que a estabilidade interna e a segurança que regiões como a Europa buscam

desesperadamente nos braços de Washington podem ser encontradas numa ONU forte, sem ter de

sacrificar a sua autodeterminação.

Continuar a confiar o destino do mundo a uma nação, seja ela China, Rússia, ou América,

demonstra que a nossa ignorância é mais profunda do que imaginamos e que não aprendemos nada em

milhares de anos de história. Só o mundo inteiro pode cuidar do mundo. Insistir na alternativa condenarnos-á a repetir infinitamente os mesmos conflitos.

A urgência de uma ordem multipolar

Embora a China e a Rússia se apresentem como construtores de um mundo multipolar, a verdade

é que estes países também não estão profundamente interessados no colapso da unipolaridade, ou na

ascensão do Sul global. Tal como Washington, Pequim e Moscovo estão essencialmente focados em si

próprios. De qualquer forma, ninguém tem o direito de frear as ambições legítimas de um país no cenário

mundial. As aspirações de uma nação na hierarquia global só podem ser limitadas pela própria nação.

Cabe aos restantes países apostar em si próprios e apoiar firmemente o fortalecimento das Nações Unidas,

porque a paz mundial depende de uma governança global forte e inabalável.

A fraca representatividade do Conselho de Segurança, combinada com o direito de veto dos cinco

membros permanentes, têm rendido ao mundo números avassaladores de mortos e refugiados de guerra.

O argumento de que estes países que venceram da Segunda Guerra Mundial merecem um status especial

no sistema internacional porque são os maiores doadores da ONU é uma justificação manifestamente

infundada. Os milhões de dólares, de yuans, de rublos, de libras e de euros que estes Estados injectam

nas Nações Unidas não constituem um verdadeiro esforço financeiro. É apenas emissão de moeda. Por

conseguinte, enquanto a procura de soluções para os conflitos continuar a depender da vontade destes

Estados-membros privilegiados, a paz mundial será sempre um objectivo impossível.

Inverter a lógica da guerra como meio de resolver disputas internacionais é a razão pela qual a

ONU foi criada. E só começará a desempenhar este papel quando passar a atuar como um verdadeiro

parlamento mundial, sem dar a um grupinho de nações ricas o poder de boicotar a vontade da maioria dos

Estados-membros, para proteger os seus interesses geopolíticos. Se o mundo é o objectivo das Nações

Unidas, o mundo precisa estar representado em todas as decisões. A principal organização que se propõe

resolver os desafios globais não pode tratar alguns países como aristocratas e outros como plebeus. O

voto de cada estado-membro deve ter o mesmo peso e valor em cada órgão do sistema das Nações Unidas.

Se a igualdade de voto é boa para os contextos nacionais, certamente também será para o contexto global.

Em última análise, o fracasso da diplomacia em encontrar soluções duradouras para os desafios

históricos que minam as relações interestatais revela falhas gritantes na arquitectura e no funcionamento

da principal organização política mundial, que só podem ser concertadas corrigindo o enorme desequilíbrio

de poder entre os estados-membros. No exterior da organização, a autonomia dos países e dos blocos

regionais desempenha também um papel central na abertura de uma ordem multipolar, baseado num

sistema internacional de freios e contrapesos.

Finalmente, agora que a América, sob a liderança de Donald Trump, vai afrouxar os seus apetites

geopolíticos e concentrar-se na reestruturação dos pilares em casa, o mundo tem a chance de mudar os

termos da governança global.

Manuel Marques Carlos

Ensaísta

Cape Town, 05-12-2024