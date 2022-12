Peru do pós-golpe de Castillo: toque de recolher noturno, controle sobre bens pessoais e de infraestrutura estratégica

Na quinta-feira (15), o governo do Peru anunciou, após a morte de, pelo menos, seis manifestantes, toque de recolher noturno em 15 províncias, que ficam localizadas em oito departamentos, dos vinte e quatro que a nação possui. A previsão é de que as limitações impostas durem somente cinco dias, segundo o jornal El Peruano. O decreto afirma que: “durante a imobilização social obrigatória (toque de recolher), as pessoas podem circular nas vias de uso público para aquisição, produção e abastecimento de alimentos, o que inclui o seu armazenamento e distribuição para venda ao público”. Ademais, a nação também declarou estado de emergência por todo o país. A medida foi anunciada pelo ministro da Defesa, Alberto Otarola, e afirmou que ela terá a duração de 30 dias.

Otarola disse que: “A Polícia Nacional, com o apoio das Forças Armadas, garantirá o controle em todo o território nacional dos bens pessoais e, sobretudo, da infraestrutura estratégica e da segurança e bem-estar de todos os peruanos”. Essa medida começou a valer quando um juiz ordenou que o ex-presidente Castillo permanecesse na prisão sob a acusação de rebelião e conspiração, por mais de 48 horas antes de uma audiência de libertação.

Fonte: aljazeera e Jovem pan.