Por que a Rússia invadiu a Ucrânia?

A Rússia iniciou ofensiva contra a Ucrânia nesta quinta-feira (24). Hoje vivemos um grande dilema, existem por parte da elite mundial uma narrativa para tirar a liberdade das pessoas, imagina os acontecimentos no Brasil por parte de alguns ministros do STF, é notório que eles estão rasgando a constituição, e é exatamente isso que estão fazendo os Estados Unidos e a Europa, pressão com narrativas que não correspondem a verdade e nem o que determinam as leis.

Preste atenção e pesquise sobre estes dois personagens o presidente dos Estados Unidos Biden e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, irão perceber que os dois não estão preparados para ocupar o lugar que estão, tanto é verdade que Biden não vai demorar ser retirado do cargo, para não detonar mais os Estados Unidos, já o presidente da Ucrânia é um ex-humorista que nada entende de política, pode ser comparado com o nosso Tiririca, pode ser bom, mas não tem conhecimento administrativo.

Em agosto de 1991 foi declarada a independência da Ucrânia da extinta União Soviética, até então a Ucrânia fazia parte da extinta União Soviética. Como um novo Estado, Kiev transformou-se num país com o 3º maior arsenal atômico do mundo, embora não tivesse o controle operacional das armas nucleares. Um acordo chamado Memorando de Budapeste assegurou a devolução das ogivas nucleares para a Rússia.

Quando a URSS foi dissolvida, havia armas nucleares espalhadas nas ex-repúblicas soviéticas. Garantir que o número de Estados com armas nucleares não aumentasse significava que, na prática, apenas a Rússia manteria e controlaria as armas nucleares soviéticas. Foi com este objetivo que EUA, Rússia e Reino Unido trabalharam para desnuclearizar a Ucrânia.

A Ucrânia era parte estratégica da URSS –era a segunda mais populosa das 15 repúblicas soviéticas. Ela concentrava grande parte da produção agrícola, industrial e dos aparatos militares da região, incluindo a Frota do Mar Negro e parte do arsenal nuclear soviético.

Kiev abriu mão de suas ogivas nucleares com garantias de que a Ucrânia não seria atacada e suas fronteiras seriam respeitadas. Este acordo é o chamado Memorando de Budapeste, que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tentou invocar para evitar uma invasão russa –que ocorreu na quinta-feira (24).

Com o documento, outras ex-repúblicas soviéticas como Belarus e o Cazaquistão também devolveram as ogivas nucleares. As mesmas obrigações de respeito às fronteiras valem para os territórios dos dois países.

O Memorando de Budapeste marcou a adesão da Ucrânia ao Tratado de Não-proliferação de Armas Nucleares. Ao assinar este documento com a Ucrânia, o Reino Unido, Estados Unidos e a Rússia declararam suas obrigações de respeitar a independência, a soberania e integridade territorial ucraniana. A França e a China forneceram garantias semelhantes em cartas separadas, segundo a Ucrânia.

No Memorando de Budapeste de 1994, os Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido se comprometeram ainda a “abster-se da ameaça ou do uso da força” contra o país.

Antes de concordar em desistir desse arsenal nuclear, Kiev conseguiu ainda uma compensação financeira pelo valor do urânio altamente enriquecido nas ogivas nucleares, que poderia ser misturado para uso como combustível para reatores nucleares –a Rússia concordou em fornecer isso.

Na ocasião, o Kremlin também fomentou as rebeliões separatistas de grupos pró-Rússia em parte da região de Donbas (Donetsk e Luhansk), na fronteira entre Rússia e Ucrânia –conflito que já matou quase 15 mil pessoas. Este já é o conflito mais sangrento desde as guerras dos Balcãs, nos anos 1990.

Assim como a Crimeia, Luhansk e Donetsk são duas regiões ucranianas cuja maioria da população é etnicamente russa –em algumas áreas, o russo é o idioma predominante. Além disso, a intervenção da Rússia na Ucrânia em 2014 provou ser imensamente popular entre a população, elevando os índices de aprovação de Putin acima de 80%.

Documento controverso

Para Kiev, o Memorando de Budapeste tornou-se o documento mais importante no início de 2014, quando, após o “Euromaidan”, a Crimeia tornou-se parte da Rússia após um referendo.

O principal problema na interpretação do acordo foi que o documento não foi ratificado. A Ucrânia insiste que o documento foi assinado pelos chefes de Estado e entrou em vigor a partir do momento da assinatura. Os opositores dessa posição acreditam que, como o memorando não foi ratificado, o acordo pode ser considerado apenas uma declaração.

A liderança russa tem sua própria visão do papel do Memorando de Budapeste, olhando para o lado da Rússia, Putin sentiu que jamais poderia conviver com a Ucrânia fazendo parte da União Europeia, por outro lado Putin é contra essa frente globalista que desejam dominar o mundo.

“Quando apontamos que isso é um golpe inconstitucional, nos dizem: não, isso não é uma tomada armada do poder, isso é uma revolução. E se isso é uma revolução, então é difícil para mim discordar de alguns de nossos especialistas que acreditam que um novo estado está surgindo neste território … e não assinamos nenhum documento vinculativo com este estado e em relação a este estado ”, disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em maio de 2014, ele observou que “a perda de integridade territorial da Ucrânia não foi resultado de influência externa, mas de processos internos complexos que nada têm a ver com a Rússia e suas obrigações sob o Memorando de Budapeste”.

A opinião de Kiev é diametralmente oposta: no 20º aniversário do memorando, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia emitiu uma declaração afirmando que “em 2014 a Federação Russa violou suas obrigações”, questionando não apenas as garantias de segurança dos países nucleares em relação para um único país, mas também estabelecendo um precedente.

Ao mesmo tempo, a posição da Rússia é que a essência do memorando é que os países se comprometeram a não usar armas nucleares contra esse Estado.

“De fato, dissemos que o único compromisso específico neste memorando era que a Rússia, os EUA e o Reino Unido não usariam armas nucleares contra a Ucrânia”, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov em 2016.

