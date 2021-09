Putin se isola após constatar casos de covid-19 próximos a ele

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está em isolamento, como medida de precaução, depois de várias pessoas de seu entorno sentirem sintomas da covid-19, mas está “absolutamente” saudável e não está com a doença, informou o Kremlin nesta terça-feira (14).

Putin, de 68 anos, não viajará para o Tadjiquistão nesta semana, como planejado, por causa do isolamento. Ele participaria de reuniões sobre segurança, que agora fará por videoconferência.

O Kremlin informou ainda que Putin tomou a decisão de ficar em isolamento depois de se reunir com o presidente da Síria, Bashar A l Assad, nessa segunda-feira (13) e após consultas com médicos.

Putin também se reuniu com atletas paralímpicos da Rússia e viajou para o oeste do país, a fim de supervisionar manobras militares feitas em conjunto com a Bielorrússia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que Putin teve contato com várias pessoas de seu entorno que contraíram covid-19 e apresentaram sintomas.

“É claro que sabemos quem ficou doente no entorno do presidente, e o regime de isolamento não afeta o trabalho dele”, afirmou Peskov.

“São somente reuniões presenciais que não ocorrerão por um tempo. Mas isso não afeta a frequência delas,e o presidente manterá suas atividades por videoconferência.”

Indagado se Putin havia testado negativo para a covid-19, Peskov respondeu: “É claro que sim. O presidente está absolutamente saudável”.

* Reportagem adicional de Tom Balmforth, Darya Korsunskaya, Gleb Stolyarov e Vladimir Soldatkin