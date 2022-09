Rainha Elizabeth nomeia nova primeira-ministra Liz Truss na Escócia

O 15º primeiro-ministro da rainha Elizabeth foi recebido no papel como nunca antes.

Pela primeira vez em seu reinado de 70 anos, a monarca, de 96 anos, nomeou uma nova primeira-ministra na Escócia. A nova primeira – Liz Truss viajou para o Castelo de Balmoral, onde a rainha serviu para servir formalmente os verões, para terça-feira.

Truss, 47, trabalhou anteriormente como Secretária de Estado de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento da Grã-Bretanha e Ministra da Mulher e Igualdade desde 2019. Sua margem de vitória para o alto cargo, no entanto, foi menor do que muitos esperavam, conquistando 57% dos votos. de membros do Partido Conservador para se tornar sua líder na segunda-feira.

“Estou honrada por ser líder do Partido Conservador. Obrigada por confiar em mim para liderar e entregar para nosso grande país”, disse Trus em um comunicado após a corrida contra Rishi Sunak. “Vou trabalhar para todos nós passarmos por esses tempos, aumentar nossa economia e liberar o potencial do Reino Unido”.

Rainha Elizabeth dá as boas-vindas a Liz Truss em Balmoral, Escócia. JANE BARLOW/AP/SHUTTERSTOCK

Truss se torna a terceira e mais jovem mulher a servir como primeira-ministra, atrás de Margaret Thatcher (1979–1990) e Theresa May (2016–2019). Ela e a rainha se conheceram em outubro de 2021, durante uma recepção no Castelo de Windsor para o Global Investment Summit.

O ex-primeiro-ministro Boris Johnson também viajou para a Escócia na terça-feira para uma despedida formal da monarca.

“O honorável deputado Boris Johnson uma audiência com a rainha esta manhã e apresentou sua renúncia como primeiro-ministro e primeiro lorde do Tesouro, que Majestade teve o prazer de aceitar”, disse o Palácio de Buckingham em comunicado na terça-feira.

Liz Truss chega a Balmoral. ANDREW MILLIGAN/AP/SHUTTERSTOCK

Uma primeira fonte divulgada na semana passada que a decisão foi tomada para que as decisões fossem tomadas em Balmoral para garantir e aos prazos do novo ministro Johnson. A rainha está ou seria o último minuto de mobilidade , e eles seriam alternativos a um arranjo de arranjos, caso que fosse o último o Castelo de Windsos para Londres

Nomear o primeiro-ministro é um dos principais deveres da rainha, que ela não delegaria a seu filho e herdeiro, o príncipe Charles . Charles, 73, vem previsto um número crescente de funções em monarca nos últimos meses.

Embora tenha conhecido seu primeiro ministro, Sir Winston Churchill, quando o primeiro avião foi trazido de volta da Quênia para a Grã-Bretanha em 1952, todos os outros foram vistos no palácio.

ARTHUR EDWARDS-POOL/GETTY IMAGES

Quando May foi substituído por Johnson no Palácio de Buckingham no verão de 019, a rainha adiou suas férias na Escócia para se encontrar com o Palácio de Buckingham.

Johnson anunciou a renúncia , em parte de sua grande renúncia ao pelo COVID-9, ” Partygate 1 , no qual 20 meses de renúncia social durante 20 meses de vários elementos de bloqueio na Inglaterra.

Este é o 15º primeiro-ministro desde que a rainha Elizabeth assumiu o trono. Embora a importância do Reino Unido seja importante politicamente neutra, ela tem papéis cerimoniais em relação ao governo

“Os deveres da rainha incluem a abertura de cada nova sessão do Parlamento, concessão da aprovação real à aprovação do Conselho e proclamações através do site da família real . “A rainha também tem uma relação especial com o primeiro-ministro, mantendo o direito de nomear e também de reunir com ele regularmente”.

Boris Johnson e Rainha Elizabeth VICTORIA JONES – WPA POOL/GETTY

Não se pode ver a cobertura da People ‘s Royals? Inscreva-se no nosso boletim informativo gratuito da Royals para obter as últimas novidades sobre Kate Middleton , Meghan Markle e muito mais!

Claro, o relacionamento da rainha com cada um de seus primeiros-ministros varia.

Winston Churchill, que serviu como primeiro-ministro de 1940 a 194 e novamente de 1951 a 1955, foi o primeiro ministro-britânico com quem foi o primeiro ministro em seu reinado em 1952.

O monarca gostava muito de Churchill e invejoso-lhe uma carta manuscrita após sua aposentadoria. Nele, ela disse que “ninguém jamais poderá ocupar o lugar de meu primeiro ministro, a quem tanto meu marido quanto eu devo tanto e por cuja sábia orientação durante os primeiros anos de meu reinado eu sempre serei”. profundamente grato”, de acordo com o Yahoo .

Da esquerda para a direita: James Callaghan, Sir Alec Douglas-Home, Margaret Thatcher, Harold Macmillan, Rainha Elizabeth , Harold Wilson e Ted Heath. COLEÇÃO HULTON-DEUTSCH/CORBIS/CORBIS VIA GETTY

Embora ela tenha sido a primeira primeira-ministra do Reino Unido, havia uma resistência entre a rainha e Margaret Thatcher.

“Era a relação mais rica. Ela era respeitosa, muito respeitosa. A rainha não exigia tanto”, disse um observador de longa data, segundo o The Daily Beast . Um amigo da família acrescentou: “A rainha tinha falas muito divertidas e bem observadas sobre Thatcher”.