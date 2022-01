Rússia diz que prefere diplomacia à guerra

“Se depender da Rússia, não haverá guerra. Não queremos guerras. Mas não permitiremos que nossos interesses sejam grosseiramente violados, ignorados”, afirmou Lavrov, em entrevista transmitida por várias estações de rádio e televisão russas.

“Há muitas décadas escolhemos o caminho da diplomacia. Temos de trabalhar com todos, esse é o nosso princípio”, acrescentou.

A Ucrânia e os países ocidentais acusaram a Rússia de ter enviado pelo menos 100 mil soldados para a fronteira ucraniana nos últimos meses, com a intenção de invadir de novo o país vizinho, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.

A Rússia negou essa intenção, mas disse sentir-se ameaçada pela expansão de 20 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ao Leste europeu e pelo apoio ocidental à Ucrânia.

Moscou exigiu o fim da política de expansão da Otan para a Ucrânia e a Geórgia, o fim de toda a cooperação militar ocidental com as antigas repúblicas soviéticas e a retirada das tropas e armamentos dos aliados para as posições anteriores a 1997.

Os Estados Unidos (EUA) e a Otan rejeitaram formalmente, na quarta-feira (26), as principais exigências de Moscou, mas propuseram a via da diplomacia para lidar com a crise.

Em particular, abriram a porta a negociações sobre os limites recíprocos da instalação dos mísseis de curto e médio alcance das duas potências nucleares rivais na Europa, e sobre exercícios militares nas proximidades das fronteiras do campo adversário.

Lavrov considerou que as respostas dos EUA às exigências da Rússia sobre garantias de segurança são “bastante confusas”.

Admitiu que encontrou “sementes de racionalidade” em “assuntos de importância secundária”, como a questão das instalações de mísseis de curto e médio alcance, e disse que o debate sobre a questão tem sido rejeitado pelos Estados Unidos. “Agora, propõem-se abordar a questão”, disse.

Quanto à ameaça de novas sanções dos EUA, incluindo a liderança russa e a desconexão do país dos sistemas financeiros internacionais, Lavrov afirmou que “seria equivalente à ruptura das relações”.

Os presidentes russo, Vladimir Putin, e francês, Emmanuel Macron, vão conversar hoje, por telefone, sobre a crise ucraniana.

Macron deverá propor a Putin um caminho para desanuviar as tensões entre a Rússia e os países ocidentais.

A França exerce atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

