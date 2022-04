Soldados ucranianos resistem em Mariupol

Soldados ucranianos resistiram neste domingo a um ultimato russo para rendição na já bastante danificada cidade portuária de Mariupol, que Moscou alega ter sido tomada pelas forças de seu país no que seria o maior prêmio de guerra em quase dois meses de conflito.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse que as tropas em Mariupol ainda estão lutando, apesar da exigência russa de se render ao amanhecer.

“A cidade ainda não caiu”, disse ele ao programa “This Week”, da ABC, acrescentando que os soldados ucranianos continuam controlando algumas partes da cidade.

A Rússia disse no sábado que tinha o controle de partes urbanas da cidade, com alguns combatentes ucranianos permanecendo na siderúrgica Azovstal, com vista para o Mar de Azov.

Capturar Mariupol, o principal porto da região de Donbas, no sudeste ucraniano, seria um prêmio estratégico para a Rússia, que assim conectaria o território ocupado por separatistas pró-Rússia no leste com a região da Crimeia anexada por Moscou em 2014.

Depois de não conseguir superar a resistência ucraniana no norte, os militares russos reorientaram sua ofensiva terrestre em Donbass, mantendo ataques de longa distância em

Por Alessandra Prentice e Natalia Zinets – Repórteres da Reuters – Kiev

outros lugares, incluindo na capital, Kiev.