Tanques de discórdia. OTAN após longas disputas pode transferir pesados ​​veículos blindados ocidentais para Kyiv

A Alemanha e os Estados Unidos podem anunciar em breve a transferência de tanques modernos para a Ucrânia. Isso foi relatado na terça-feira por vários meios de comunicação ocidentais, citando fontes.

A primeira vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman, expressou a opinião de que uma decisão sobre esta questão “será tomada nos próximos dias”.

Anteriormente, a questão do envio de tanques ocidentais para a Ucrânia causou uma divisão na OTAN: alguns membros da aliança, como o Reino Unido, anunciaram planos de transferir veículos pesados ​​de combate para Kiev, enquanto outros, incluindo Alemanha e Estados Unidos, não estavam em pressa para seguir o exemplo deles.

A TASS coletou as principais informações conhecidas sobre o problema das entregas de tanques ocidentais para a Ucrânia.

exigências de Kyiv

As autoridades ucranianas exigem que o Ocidente forneça tanques desde o início da operação militar especial russa. Em setembro passado, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, disse que estava esperando a transferência do Leopard e do americano Abrams e, em dezembro, pediu à França tanques Leclerc.

Em Kyiv, eles não citaram quantos desses veículos desejam receber, mas em meados de junho do ano passado, Mikhail Podolyak, assessor do chefe do gabinete do presidente ucraniano, falou sobre a necessidade de receber 500 tanques junto com outros equipamento.

Mudando de posição

No verão passado, o presidente francês Emmanuel Macron disse que “a posição quase oficial dos parceiros da OTAN” é não fornecer à Ucrânia “certas armas”, incluindo tanques.

Ao mesmo tempo, os países ocidentais forneceram veículos blindados de combate de estilo soviético a Kiev, porque, como explicou o Pentágono , os militares ucranianos “já sabem como operá-los e, mais importante, sabem como repará-los, há peças de reposição para eles.” Mas os arsenais que permaneceram na Europa foram gradualmente esgotados: como o ministro tcheco para Assuntos Europeus, Mikulas Beck, admitiu em janeiro, os parceiros da Ucrânia “esgotaram completamente seus estoques de armas soviéticas”.

entregas confirmadas

Em 4 de janeiro, Macron prometeu transferir os tanques de rodas AMX-10 RC para Kiev. Quantas dessas máquinas, armadas com um canhão de 105 milímetros, Paris planeja entregar e quando isso pode acontecer, não foi especificado. O presidente francês também observou que “não exclui” a transferência dos tanques Leclerc para Kyiv.

No dia seguinte, 5 de janeiro, os Estados Unidos e a Alemanha anunciaram planos de transferir os veículos de combate de infantaria Bradley e Marder para a Ucrânia. Estamos falando de 50 carros americanos e 40 alemães. Washington e Berlim pela primeira vez decidiram fornecer tais equipamentos para Kyiv, mas abstiveram-se de fornecer tanques de sua própria produção.

Em 15 de janeiro, o Reino Unido anunciou que forneceria à Ucrânia 14 tanques Challenger 2 equipados com um canhão de 120 mm nas próximas semanas. Segundo Downing Street, o Reino Unido começará a treinar os militares ucranianos no uso de tanques britânicos “nos próximos dias”.

A situação em torno do Leopard

As autoridades alemãs demonstraram repetidamente sua relutância em transferir o Leopard para a Ucrânia sem coordenação com os aliados da OTAN. Segundo relatos da mídia, eles convocaram a transferência dos tanques Abrams pelos Estados Unidos como condição de entrega, mas representantes do governo alemão não confirmaram essa informação.

Sem a aprovação de Berlim, Kyiv não pode receber tanques de fabricação alemã, mesmo aqueles em serviço em outros países. As autoridades polacas, que anunciaram esta intenção a 11 de janeiro, criticaram a Alemanha nos dias seguintes pelo que consideraram um atraso no apoio à sua iniciativa. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, expressou seu desejo de transferir o Leopard para a Ucrânia, mesmo que o lado alemão se recusasse.

Foi a “evasividade da FRG”, segundo o chefe do serviço exterior da União Européia, Josep Borrell, que se tornou o principal motivo para que os participantes da próxima reunião na base americana em Ramstein, Alemanha, em 20 de janeiro, não tomar uma decisão positiva sobre o fornecimento de Leopard para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Berlim negou que apenas eles estivessem retardando a transferência de tanques de sua produção para Kyiv.

Em 24 de janeiro, o Der Spiegel informou sobre a decisão do chanceler alemão Olaf Scholz de fornecer o Leopard para a Ucrânia. Segundo ele, estamos falando de “pelo menos uma companhia de tanques” na modificação 2A6.

Além disso, de acordo com o Der Spiegel, Berlim está pronta para permitir que outros países, principalmente a Polônia, exportem esses equipamentos. A Sky News informou que a licença poderia ser emitida esta semana, enquanto a Bloomberg informou que isso poderia acontecer já na quarta-feira.

Outros “desviadores”

A Alemanha não é o único país da OTAN que mostra evasão na questão de fornecer tanques ocidentais à Ucrânia. Em particular, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani , disse que a república “não participa da discussão do assunto”. Segundo o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, ele “ainda não tem anúncios sobre possíveis entregas a Kiev” do Leopard, que o exército canadense tem.

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albarez, também disse que em Madri a possibilidade de fornecer tanques “no momento <…> não está sendo considerada”. Mais tarde, porém, ele defendeu uma decisão conjunta dos aliados da OTAN sobre esta questão.

Abrams entregas

Anteriormente, o Departamento de Defesa dos EUA defendeu o fornecimento de veículos blindados de estilo soviético para a Ucrânia em primeiro lugar, e a decisão de não enviar Abrams foi associada ao alto custo de manutenção e requisitos, incluindo combustível.

A Sky News Arabia, citando um funcionário anônimo do Pentágono, informou em 24 de janeiro que Washington estava pronto para transferir 10 tanques para Kiev a fim de influenciar a posição de Berlim, mas ainda não há confirmação oficial dessa informação.

O Wall Street Journal informou na terça-feira, citando autoridades americanas não identificadas, que o governo dos EUA está se inclinando a favor da transferência de um número significativo de tanques M1 Abrams para a Ucrânia, com um anúncio sobre entregas que podem ser feitas ainda nesta semana.

Quantos tanques Kyiv pode obter

Quantos tanques ocidentais a Ucrânia pode obter ainda não está claro. A Grã-Bretanha e a Polônia anunciaram oficialmente que pretendem alocar uma empresa, que inclui até 14 veículos de combate. A mesma quantidade, segundo a mídia ocidental, pode ser fornecida pela Alemanha. Os Estados Unidos, segundo várias fontes, podem fornecer de 10 a 30 tanques.

Ao mesmo tempo, na reunião em Ramstein, de acordo com o canal de televisão ABC, representantes de 12 países estavam prontos para enviar cerca de 100 tanques a Kyiv se Berlim desse seu consentimento.

Além disso, a preocupação alemã Rheinmetall pode enviar um total de 139 tanques de várias modificações para a Ucrânia, incluindo 88 Leopard 1 e 51 Leopard 2A4, mas apenas 29 deles podem ser entregues antes do verão de 2023.

Avaliação de consequência

A transferência de várias dezenas de tanques ocidentais para Kiev ” não mudará radicalmente a situação “, já que “o exército russo tem mil tanques à sua disposição”, admitiu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em entrevista ao canal de TV alemão ARD .

Moscou também acredita que os suprimentos não terão um impacto significativo no curso das hostilidades. Em particular, o secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, em entrevista a jornalistas, pediu “não exagerar a importância” dos tanques ocidentais “em termos de sua capacidade de mudar alguma coisa”. Segundo ele, tais medidas da OTAN só “adicionarão problemas para a Ucrânia e para o povo ucraniano”.

