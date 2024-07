Tentativa de assassinato vai impulsionar ainda mais a campanha de Donald Trump:

O FBI suspeita que um homem de 20 anos esteja por trás da tentativa frustrada de assassinato do ex-presidente dos EUA.

O candidato presidencial Trump foi ferido na orelha direita em 13 de julho em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, Estados Unidos [Al Jazeera]. Agentes do FBI invadem casa de suspeito morto.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha no Condado de Butler, Pensilvânia, meses antes das eleições presidenciais.

Trump, que foi ferido na orelha direita, está “seguro”. O candidato republicano foi escoltado para fora do palco com sangue na orelha e na bochecha depois que um atirador atirou de um prédio a 120-150 m (395-165 pés) de distância, do lado de fora do local do comício. Desde então, ele chegou à sua residência em Nova Jersey.

Um espectador morreu e outros dois ficaram gravemente feridos no ataque, que ocorreu no Butler Farm Show, em Butler City.

18h02 – Trump sobe ao palco em um comício de campanha em Butler Farms, na Pensilvânia, ao som de “Deus abençoe os EUA”. Ele acena para a multidão que o aplaude.

Atentado do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, abala o país à medida que as eleições de novembro se aproximam.

Trump é salvo por um milagre, ele levou dois tiros um na orelha e outro no peito que estava protegido por colete a prova de bala, a segurança deve agora ser mais rigorosa e aumentar o número de agentes da segurança do candidato Donld Trump.

James Davis, um estrategista político republicano, diz que o ataque a tiros provavelmente ajudará Trump em seus esforços para retornar à Casa Branca. “Acho que isso dá a Trump outro impulso nesta eleição em geral”, disse ele à Al Jazeera.

“Ele foi realmente apresentado como uma vítima em alguns casos da promotoria no início deste ano e, obviamente, isso aumenta um pouco as coisas.”

Trump tornou-se recentemente o primeiro ex-presidente dos EUA na história a ser condenado por acusações criminais. Ele foi acusado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir pagamentos secretos que fez a uma atriz de cinema adulto.

Ele também enfrenta outros três julgamentos criminais separados. Ele aproveitou os processos como prova de uma “caça às bruxas” política contra ele.

Por AJLabs